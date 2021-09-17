Telegram Sosyal Medyanın Dark Web'i Haline Geldi

Telegram, sosyal medyanın dark web'i haline gelmiş durumda. WhatsApp'ın binlerce kullanıcısını elinden kaçırmasını fırsat bilen Telegram, uzmanlara göre suç yuvası olmaya yaklaştı.

Siber suçlular, şifreli ve erişimi kolay olduğu için Telegram'ı yıllardır kullanıyor. The Financial Times ve siber istihbarat grubu Cyberint tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırmaya göre, son zamanlarda siber suçlular tarafından Telegram kullanımında yüzde 100'ün üzerinde bir artış oldu.

FT, uygulamadaki suç faaliyetindeki artışın, WhatsApp'ın gizlilik politikasındaki değişikliğin ardından kullanıcıların Telegram'a akın etmesinden sonra geldiğini söylüyor.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında WhatsApp kullanıcılarından, ana şirketi Facebook ile veri paylaşmasına izin veren bir politikayı kabul etmeleri istendi. Kullanıcılar bu istek üzerine çileden çıktı ve WhatsApp, özel iletişimlerini hala okuyamayacağını açıklığa kavuşturmak zorunda kaldı.

Bu açıklama sonrasında bile insanlar benzer mesajlaşma yetenekleri sunan rakiplere geçiş yaptı. Telegram için bu durum, uygulama aracılığıyla yürütülen suç faaliyetlerinde artışa yol açtı.

Telegram, sosyal medyanın dark web'i oldu

Araştırmacılara göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı var. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veriler, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyordu.

Siber suçlular ayrıca uygulama üzerinden kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

Cyberint'in siber tehdit analisti Tal Samra, "Şifreli mesajlaşma hizmeti, dolandırıcılık faaliyeti yürüten ve çalıntı verileri satan tehdit aktörleri arasında giderek daha popüler hale geliyor, çünkü kullanımı dark web'den daha kolay." dedi.

Samra, dark web'den daha kullanışlı olmasının yanı sıra Telegram'ın yetkililer tarafından izlenme olasılığının da düşük olduğunu söyledi.

Telegram, FT'nin şirkete haber vermesinin ardından e-posta ve şifre kombinasyonları içeren devasa veri kümelerinin satıldığı kanalı kaldırdı. Telegram yaptığı açıklamada rıza olmadan paylaşılan kişisel verileri kaldırma politikasına sahip olduğunu ve Hizmet Koşullarını ihlal ettikleri için her gün 10.000 kamu topluluğunu kaldıran "sürekli büyüyen profesyonel moderatör gücüne" sahip olduğunu belirtti.

Daha önce moderatörler, Washington DC'deki saldırıların ardından şiddet çağrılarına dikkat etmek için yüzlerce kanalı izlemek zorunda kalmıştı.