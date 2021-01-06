WhatsApp Gizlilik Politikası Güncellendi! İşte Verilerin Paylaşılma Nedeni

Dünyanın hemen hemen her bir noktasında kullanılmaya başlanan WhatsApp Messenger, kullanıcı verilerini Facebook’la bağlantılı diğer hizmetlerle nasıl paylaştığını göstermek için gizlilik politikasında değişikliğe gitti. Peki, güncellenen WhatsApp gizlilik politikası ile kullanıcı verilerinin Facebook'un diğer hizmetleri ile neden paylaşıldığını gösteren ifadeler neler oldu?

Yeni WhatsApp Gizlilik Politikası Neler Sunuyor?

WhatsApp Messenger, kullanıcı verilerinin Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını kullanıcılara göstererek gizlilik politikasını güncelledi. Kullanıcı verilerinin diğer hizmetlerle paylaşılmasının nedeninin genellikle entegrasyon ve güvenlik ile ilgili geliştirmeler yapmak olduğu açıklandı. Güvenlik ve entegrasyona ek olarak arka plandaki sistemlerin iyileştirilmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Facebook geçtiğimiz yıllarda, kullanması ücretsiz olan WhatsApp uygulamasını 16 milyar dolar gibi devasa bir para ödeyerek satın almıştı. Kullanması ücretsiz olan ve herhangi bir reklam göstermeyen bu uygulamanın 16 milyar dolar etmesine ise herkes şaşırtmıştı. Bu paranın neden ödendiği ise bugün ortaya çıkmış oldu. Yapılan gizlilik politikası desteğiyle birlikte WhatsApp'ın neredeyse her verinizi Facebook'a bağlı şirketlerle paylaştığı gün yüzüne çıktı.

Yapılan açıklamada mesaşlaşma uygulamasının, arkadaş ve gönderi önerme, özellikleri kişiselleştirme ve alışveriş yapmanıza yardımcı olma gibi bir dizi amaçla verilerinizi tuttuğu ve Facebook'taki şirketlerle paylaştığı dile getirildi. Daha doğrusu veri toplama işinin ne kadar kapsamlı olduğu söylenirken, bu işlem aklanmaya çalışıldı.

WhatsApp’ın veri toplamasının, deneyim geliştirme çalışmalarının yanı sıra kötüye kullanım ve spam gibi sorunlarla başa çıkmak için güvenlik sağlama amacı da taşıdığı söylenenler arasındaydı. WhatsApp tarafından toplanan ve paylaşılan verilerin gizlilik politikasında ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi, mesajlaşma uygulamasının altyapısını ve dağıtım sistemlerini iyileştirmesine yardımcı olacak ve WhatsApp’ın kullanıcı bilgilerini Facebook’un diğer hizmetleri ile nasıl paylaştığını öğrenmenize yardımcı olacak ifadelerine de açıklamada yer verildi.

WhatsApp’ın güncellenen gizlilik politikasında çok fazla ayrıntı yok; ancak şoke edici herhangi bir açıklama da bulunmuyor. Milyonlarca kullanıcının sohbet etmesine yardımcı olan hizmetin gizlilik politikasında yaptığı değişiklik aslında birçok kullanıcı tarafından zaten biliniyordu ama bu değişiklik kullanıcılara muhtemelen bilgilerinin sadece uygulama içerisinde kalmayacağını hatırlatacaktır.