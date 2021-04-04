Space Jam: A New Legacy Fragmanı Yayımlandı

Space Jam: A New Legacy fragmanı paylaşıldı. NBA tarihinin en önemli basketbolcularından bir tanesi olan LeBron James'in yer aldığı yapımın fragmanı yoğun ilgi ile karşılaştı. Yayımlanan fragmana ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Space Jam: A New Legacy Fragmanı Neler Sunuyor?

Space Jam ilk olarak 1996 yılında vizyona girdi. 1 saat 28 dakika uzunluğundaki yapımda tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak nitelendirilen Michael Jordan ve Looney Tunes karekterleri yer alıyor. Animasyon, macera ve komedi ögelerine sahip olan film, dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından beğenilmişti.

2003 yılında Looney Tunes karakterlerinin yer aldığı Looney Tunes: Back in Action isimli canlı aksiyon animasyon filmi yayımlanmıştı. Warner Bros. bu kez vizyona girdiği dönemde büyük bir başarının altına imza atan Space Jam'in devam filmini hazırlıyor. Space Jam: A New Legacy (Space Jam: Yeni Efsane) olarak isimlendirilen devam fiminde NBA tarihinin en önemli basketbolcularından bir tnaesi olan LeBron James yer alacak.

Yönetmenliğini Malcolm D. Lee'nin üstlendiği Space Jam: A New Legacy'de LeBron James'in oğlu Dom, kontrolden çıkan bir yapay zeka tarafından dijital bir alana hapsedilir. James, Looney Tunes karakterleri ile birlikte oğlunu kurtarmaya çalışır. Merakla beklenen yapımın senarist kadrosunda Ryan Coogler, Sev Ohanian ve Terence Nance yer alıyor.

Serinin hayranları tarafından merak içerisinde beklenen film, 16 Temmuz 2021 tarihinde vizyona girecek. Oyuncu kadrosunda Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Martin Klebba, LeBron James, Xosha Roquemore ve Khris Davis gibi isimler yer alıyor. Seslsendirme kadrosunda ise Zendaya (Lola Bunny), Gabriel Iglesias (Speedy Gonzales), Jeff Bergman (Bugs Bunny, Sylvester, Yosemite Sam) gibi isimler mevcut.

Space Jam: Yeni Efsane, duyurulduğu ilk günden itibaren serinin hayranları tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanmıştı. Warner Bros. YouTube kanalı üzerinden canlı aksiyon animasyon filmi için bir fragman yayımladı. 2 dakika 37 saniye uzunluğundaki fragman, kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. 22 saat gibi kısa bir süre içerisinde 5 milyonu aşkın izlenme sayısın ulaşan video, 112 binden fazla beğeni aldı. Tanıtım videosuna 15 binden fazla yorum yapıldı.

Sabırsızlıkla beklenen filmin Türkçe alt yazı desteğine sahip olan fragmanını aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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