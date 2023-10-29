SpaceX, 2024 Yılında Ayda 12 Fırlatma Gerçekleştirecek: Peki Neden?

SpaceX önümüzdeki yıl yörüngeye daha fazla Starlink uydusu fırlatacak ve yeni raporlar şirketin 2024 yılında ayda yaklaşık 12 fırlatma olmak üzere toplamda en az 144 fırlatma hedefleyeceğini söylüyor.

SpaceX'in 2024 yılında ayda 12 fırlatma hedeflediği haberi dikkat çekici ama biraz da endişe verici, özellikle de fırlatmaların arkasındaki neden Starlink olduğunda.

Starlink bu yılın başlarında uydu sayısını artırma planını açıklamıştı ve bu da gezegenimizin etrafına daha fazla uydu yerleştirmek anlamına geliyor.

Yörüngedeki Starlink Uydularının Sayısı Artacak

Özellikle ticari uzay istasyonlarının da artmaya başlaması ve NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu birkaç yıl içinde emekliye ayırmaya hazırlanmasıyla birlikte, Dünya'ya yakın yörüngenin uydularla ne kadar kalabalıklaştığına dair endişeler artırmaya devam ediyor.

SpaceX ayrıca uzaya çeşitli uydular fırlatmak için diğer ajanslarla da birlikte çalışıyor ve insanlığı Ay'a geri götüren Artemis III görevinde de rol oynayacak.

İnteraktif bir animasyona göre yörüngede hâlihazırda 3.500'ün üzerinde Starlink uydusu bulunuyor. Bu sayının gelecekte daha da artacağı düşünüldüğünde, Starlink çok yakında Dünya yörüngesine yakın uzayda sıkı bir hâkimiyet kuracak.

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