SpaceX Mühendisi Şirket Bilgilerini Dark Web'de Satmış

SpaceX mühendisinin Dark Web ticareti gün yüzüne çıkarıldı. ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), SpaceX için çalışan bir mühendisin Dark Web'de bilgi sattığını ve menkul kıymet dolandırıcılığı yaptığını dile getirdi.

"MillionaireMike" adı verilen bir SpaceX mühendisi, Dark Web'den satın aldığı bilgileri kullanarak içeriden öğrenenlerin ticaretini (insider trading) yaptığını kabul etti.

Davayı açan Florida federal savcılarına göre James Roland Jones ismindeki mühendis, yaklaşık dört yıl önce yaptığı ticaret planları nedeniyle beş yıla kadar hapisle karşı karşıya. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ise Jones'u "sahte içeriden ipuçları" satmakla suçlayan ayrı bir şikayette bulundu.

ABD Savcılık Ofisi Perşembe günü Jones'u California'da çalışan bir SpaceX mühendisi olarak tanımladı, ancak şirkette ne zaman çalıştığını veya ne kadar kaldığı belirtilmedi. Jones'un LinkedIn profiline bir bağlantı "2. Seviye Üretim Mühendisi" olarak tanımlıyor, ancak profilin geri kalanı silinmiş durumda.

MillionaireMike adıyla Dark Web'de boy gösteren mühendisin iddia edilen suçları, özel bir şirket olduğu için SpaceX'i içermiyor gibi görünüyor.

SpaceX mühendisinin Dark Web ticareti

Savcı, Jones'un Dark Web'de “MillionaireMike” lakabını isimler, adresler, sosyal güvenlik numaraları ve diğer kişisel bilgileri satın almak için kullandığını söyledi. Bu ayrıntıları, halka açık olmayan bilgilere dayanarak menkul kıymet ticareti yapmak amacıyla sahte yatırım hesapları oluşturmak için kullandığı iddia edildi.

Savcılara göre Jones, gizli bir FBI çalışanının şirket hakkında kendisine ödeme yapmasının ardından birkaç ticaretle insider trading'e başladı. Savcının iddiası, FBI çalışanından farklı bir şirket hakkında yaklaşık üç ay sonra bilgi aldığını ve iki haftalık bir süre içinde daha fazla ticaret yaptığını ortaya koydu.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bölge ofis müdürü David L. Peavler yaptığı açıklamada, "Bu dava SEC'in, Dark Web'de bile menkul kıymetler yasasını ihlal edenleri takip edebileceğini ve izleyeceğini gösteriyor" dedi.

Bu gelişme son zamanlarda Dark Web ile ilgili gördüğümüz tek haber değil. Daha önce de bir kadın, Dark Web üzerinden katil aradığı gerekçesi ile tutuklanmıştı. Bitcon ile kiralık katil tutan kadın suçlu bulunduğu durumda 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirdi.