Pegasus Hacklendi! Şirketten Açıklama Geldi

Pegasus hacklendi. Pegasus'un resmi internet sitesi olan flypgs.com'a siber saldırı gerçekleştiği aktarılıyor. Kullanıcılar verilerinin çalınıp çalınmadığını merak ediyor. Şirket konu ile alakalı resmi açıklama yaparak yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

Pegasus Hacklendi: Pegasus Siber Saldırı Açıklaması Yaptı

Akşam saatlerinde Pegasus Hava Yolları'nın resmi internet sitesi flypgs.com'a erişimde sorunlar yaşanmıştı. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından siteye erişim sorunu yaşadığını paylaşmıştı. Aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra ise flypgs.com'un ana sayfasında bir mesaj belirdi.

Mesajda sitenin "İllegal Platform" adlı grup tarafından hacklendiği belirtildi. Kullanıcıların paylaşmış olduğu ekran görününtüsü şu şekilde:

Pegasus Siber Saldırı Açıklaması

Pegasus tarafından Twitter üzerinden siber saldırı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"Değerli misafirlerimiz, Domain hizmeti aldığımız şirketin sistemlerine bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, ziyaretçilerimiz kendi web sayfamıza gelemeden başka bir sayfaya yönlendirilmiştir.

Şirketimiz hizmetlerine, sunucularına veya verilerine yönelik herhangi bir erişim veya girişim söz konusu değildir. Saldırı internet sitemize yönlendirme yapan servislere yönelik gerçekleştirilmiş olup en kısa sürede çözümü için gerekli çalışmalar yapılmıştır."

Şirketimiz hizmetlerine, sunucularına veya verilerine yönelik herhangi bir erişim veya girişim söz konusu değildir. Saldırı internet sitemize yönlendirme yapan servislere yönelik gerçekleştirilmiş olup en kısa sürede çözümü için gerekli çalışmalar yapılmıştır. — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) March 19, 2021

Yapılan açıklamada da belirtildiği üzere Pegasus'un sunucularına yönelik bir girişim yaşanmadı. Kullanıcı verileri sunucularda tutulmakta ve Pegasus açıklamasına göre hiçbir kullanıcı verisi açığa çıkmadı. Siber saldırının Pegasus'un domain hizmeti aldığı şirkete yapıldığı ve bu yüzden kullanıcıların farklı bir sayfaya yönlendirildiği açık bir şekilde belirtilmekte.