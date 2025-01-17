Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, havacılık ve uzay faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda şu sıralar son teknoloji uzay aracı Starship'in test uçuşlarını yapan şirket, talihsiz bir olay yaşadı. Havada patlayan roket, dünyaya enkaz yağmasına neden oldu. Oldukça ilginç bir manzaranın ortaya çıkmasına neden olan bu facia, uçakların uçuş rotalarını da değiştirdi.

SpaceX Roketinin Patlaması Uçuş Rotalarını Değiştirdi

SpaceX, Perşembe günü gerçekleştirdiği Starship roketinin yedinci test uçuşunda beklenmedik bir sorunla karşılaştı. Starship Super Heavy roketinden ayrıldıktan kısa süre sonra havada parçalanarak Karayipler üzerinde enkaz yağmasına neden oldu. Aşağıda patlamanın bir uçağın kokpitinden nasıl göründüğünü izleyebilirsiniz.

Starship exploding captured on an airplane pic.twitter.com/Y5maQrfmPG — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) January 17, 2025

Her ne kadar sosyal medya paylaşımları patlayan roketin neden olduğu manzaraya odaklansa da Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), bölgedeki pilotları “Starship roket enkazı tehlikeli alanı” konusunda uyardı. İlk raporlara göre pek çok uçak rotasını değiştirmek zorunda kaldı ve bazı seferler doğrudan iptal edildi.

SpaceX, Starship’in Super Heavy’den ayrılmasından hemen sonra roketle bağlantının kesildiğini ve patlamaya neyin neden olduğunu araştırdıklarını açıkladı. Öte yandan, Super Heavy görevini başarıyla tamamladı ve şirketin Teksas’taki üssünden yer alan mekanik kollar tarafından yakalanarak iniş yaptı.

Konuyla ilgili ilginç bir açıklama da NASA Başkanı Bill Nelson'dan geldi. Nelson, “Bu testler zor ama her biri bizi Ay’a ve Mars’a biraz daha yaklaştırıyor,” diyerek SpaceX ekibini tebrik etti.