SpaceX'in Super Heavy Roketi Test Sırasında Patladı: İşte Görüntüler

SpaceX'in yeni nesil Super Heavy roketi, Pazartesi öğleden sonra fırlatma öncesi testler sırasında bir patlama yaşadı. Dramatik patlamanın görüntüleri, SpaceX'in Boca Chica, Teksas'taki Starbase tesisinden canlı yayın yapan NASASpaceflight tarafından paylaşıldı.

Roketin tabanında meydana gelen patlamanın şiddetine rağmen araç sağlam kaldı ancak bir saatten fazla bir süre sonra patlamanın meydana geldiği noktadan dumanların yükseldiği görüldü. SpaceX CEO'su Elon Musk, olayı "iyi bir durum değil" olarak nitelendirdi ve ekibinin şu anda herhangi bir hasarın boyutunu değerlendirdiğini söyledi. Mühendisler ayrıca neyin yanlış gittiğini bulmaya çalışıyorlar.

Patlamanın SpaceX'in bir gün Starship uzay aracını mürettebatlı seferlere aya ve hatta Mars'a göndermesi beklenen Super Heavy roketininin ilk fırlatılışını geciktirmesine neden olup olmayacağını söylemek için henüz çok erken.

Yeah, actually not good. Team is assessing damage.