Windows'ta Bu Ayarı Değiştirerek Spider-Man 2'yi Daha Akıcı Oynamak Mümkün!

Sony, PlayStation'ın özel oyunlarını PC'ye çıkarmaya devam ediyor. Şirketin bu doğrultudaki son hamlesi ise 30 Ocak'ta Steam ve Epic Games üzerinde satışa sunulan Marvel's Spider-Man 2 oldu. Ancak Sony'nin başı optimizasyon sorunlarıyla belaya girdi.

Dünyanın dört bir yanındaki PC oyuncuları, Spider-Man 2'nin performansıyla ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Üstelik bu şikayetler benzer değil, farklı donanıma sahip geniş bir kitleden geldi. Eğer siz de bu sorunu yaşıyorsanız, problem donanımda değil Windows'un kendisinde olabilir. İşte detaylar!

Spider-Man 2'de %10 Performans Artışı İçin DirectStorage'ı Kapatın

PC oyuncuları Spider-Man 2'deki teknik sorunlarla boğuşmaya devam ederken, problemin Microsoft'un DirectStorage özelliği ve oyun arasındaki bir uyumsuzluktan kaynaklanabileceği ortaya çıktı. Bilmeyenler için DirectStorage, verilerin SSD ya da HDD'den doğrudan GPU'ya aktarılmasını sağlayarak oyunlarda ve uygulamalarda yükleme sürelerini kısaltan bir teknoloji.

Ancak çoğu zaman oyunlarda performans artışına neden olan bu teknoloji, Marvel's Spider-Man 2 örneğinde tam tersi bir etkiye neden oldu. Bazı kullanıcılar, DirectStorage'ın devre dışı bırakılmasıyla performansta küçük de olsa bir artış gözlemlendiğini belirtti.

4K'da DirectStorage devre dışı bırakıldığında performansta yüzde 10'luk bir artış gözlemlendi. 1440p'de yüzde 6, 1080p'de ise yüzde 3'lük bir iyileşme görüldü. bu her ne kadar çok büyük bir fark olmasa da benzer birkaç hamleyle birlikte daha "oynanabilir" bir seviyeye ulaşmanızı sağlayabilir. Peki DirectStorage nasıl devre dışı bırakılır?

DirectStorage Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Spider-Man 2'de DirectStorage'ı devre dışı bırakmak için oyunun kurulu olduğu dizine gidip dstorage.dll ve dstoragecore.dll dosyalarını silmeniz gerekiyor. Bu dosyaları sildikten sonra oyunun sorunsuz çalışması bekleniyor.

Ancak herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Steam üzerinden dosyaları doğrulayabilir veya oyunu yeniden yükleyebilirsiniz. Ayrıca bu dosyaları yedeklemek de iyi bir fikir olabilir. Belirtmekte fayda var ki oyun oldukça yeni

Bu nedenle çok yakında yayınlanacak güncellemeler bu durumu değiştirecektir. Yani oyunun ayarları ile oynmadan sabırlı olmak daha iyi bir seçenek olabilir. Yine de sabırsız oyuncular içeriğimizde yer alan yöntemi deneyebilir.