Şok Ucuza vivo Telefon ve Dyson Saç Kurutma Makinesi Satacak

Şok ucuz Android telefon ve Dyson saç kurutma makinesi satmaya hazırlanıyor. Şok marketlerde bu hafta Dyson Supersonic 1600W iyonlu saç kurutma makinesi ve vivo Y28 isimli akıllı telefon 5 Şubat 2025 tarihinde satışa sunulacak.

Şok'ta Satılacak vivo Telefon ve Dyson Saç Kurutma Makinesinin Fiyatı

Şok'ta vivo Y28 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 199 TL fiyata satılacak. Vivo'nun çevrim içi mağazasında bu telefon 11 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Dolayısıyla Şok, telefonu 3 bin TL daha ucuza satın alma fırsatı sunacak.

Şok marketlerde ayrıca Dyson Supersonic iyonlu saç kurutma makinesi satışa çıkacak. Bu saç kurutma makinesi için 13 bin 999 TL fiyat belirlendi. 1600W gücündeki makine dört farklı sıcaklık seviyesi ve üç farklı fan seviyesi sunuyor.

Dyson saç kurutma makinesinin Türkiye geneli stok miktarı 250 adet ile sınırlı olacak. 6.000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken vivo Y28 modeli metalik yeşil renk seçeneği için 45 adet, mercan renk seçeneğ için 40 adet ile sınırlı stoklar ile satışa sunulacak.

Şok'ta ayrıca 3 bin 999 TL fiyata sahip Xiaomi Watch S1 akıllı saat, 5 bin 599 TL fiyatlı Reeder P13 Blue Max Pro telefon, 979 TL fiyata sahip Mibro T1 akıllı saat de satılacak.

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