Spider-Man 2 PC Sürümü Geldi Ama "Keşke Gelmeseydi" Dedirtti

Steam'de bir hevesle beliren Spider-Man 2 oyunu büyük ses getirdi. Tabii arkasından bir "ama" geliyor.

Steam'deki kullanıcı yorumlarında "karışık" puan alan oyunun hayal kırıklığına sebep olduğunu görebiliyoruz. Özellikle teknik sorunlar, oyuncuların şikayetlerinin başında geliyor. Bu sorunlar alelade sorunlar da değil; oyunu tamamen oynanamaz hale getiren büyük çaplı sorunlar.

Oyun Üst Düzey GPU'larla Bile Donuyor

Spider-Man 2'nin PC sürümü, Nixxes tarafından geliştirildi ve sistem gereksinimleri açıklandığında oldukça umut vaat ediyordu. Şimdi ise bunların pek önemi kalmadı. Üst düzey ekran kartı sahibi oyuncular bile donma sıkıntılarından kurtulamıyor.

Bir kullanıcının yorumu şöyle:

En son Nvidia sürücülerini kullanmama rağmen oyun sürekli çöküyor. Oyun PC'de tamamen oynanmaz durumda. Her beş dakikada bir masaüstüne dönüyor. İade ettim.

Şu anda oyunun %55'i olumlu yorumlara sahip, ancak bu oran birçok oyuncunun teknik sorunlardan şikayetçi olduğunu açıkça gösteriyor.

Nixxes'ten Yanıt Geldi: Çözmeye Çalışıyoruz

Nixxes, Steam forumları üzerinden oyuncuların şikayetlerine yanıt verdi. Mesajı şöyleydi:

Sorun yaşadığınız için üzgünüz. Lütfen Nixxes Destek web sitesindeki sorun giderme rehberlerine başvurun ve sorun devam ederse bizimle iletişime geçin. Loglarınızı ve çökme raporlarınızı gönderin, böylece sorunu hızlıca çözebilelim.

Ayrıca, oyunun fotoğraf çekme görevlerinde yaşanan bir hata da gündeme geldi. Nixxes, bu sorunun 20 FPS'in altında kare hızlarında ortaya çıktığını belirterek oyunculara grafik ayarlarını düşürme "çözümünü" önerdi.

Siz oyunu alıp deneyimlediniz mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.