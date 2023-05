Spider-Man: Across the Spider-Verse'in Süresi Açıklandı: Rekor Uzunlukta!

Yaklaşan Spider-Man: Across the Spider-Verse devam filminin arkasındaki ekibin anlatacak oldukça uzun bir hikâyesi olduğu anlaşılıyor. AMC Theatres'ın web sitesine göre film 2 saat 16 dakika uzunluğunda. Eğer bu süre doğruysa bu, Spider-Verse devam filmini tüm zamanların en uzun animasyon filmlerinden biri yapıyor.

En nihayetinde birçok animasyon filmi çocuklar için yapılıyor. Bu nedenle nispeten kısa olurlar çünkü izleyicilerinin dikkatini kaybetmek istemezler. Örneğin Super Mario Bros. filmi 1 saat 32 dakika gibi kısa bir süreye sahipti ancak Sony'nin de izleyicisini tanıdığı açık ve ilk filmin ne kadar başarılı olduğu göz önüne alındığında, stüdyonun yazarlar Phil Lord, Christopher Miller ve David Callaham'a bu hikâyeyi anlatmaları için gereken tüm zamanı verdiğini görmek bizi heyecanlandırıyor.

Filmin vizyona girmesinden önce süresinde bir değişiklik olmazsa, Across the Spider-Verse tüm zamanların en uzun 22. animasyon filmi olacak. Merak edenler için, In This Corner of the World'ün genişletilmiş versiyonu 2 saat 48 dakika ile şimdiye kadar gösterime giren en uzun animasyon filmi konumunda.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Konusu

Örümcek Adam, Gwen Stacy ile yeniden bir araya geldikten sonra varlığını korumakla görevli bir grup Örümcek takımıyla karşılaştığı çokluevrene sürüklenir ancak kahramanlar yeni bir tehditle nasıl başa çıkacakları konusunda çatıştıklarında, Miles kendini diğer Örümceklere karşı çaresiz bulur ve en sevdiği insanları kurtarabilmek için kahraman olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlamalıdır.

Spider-Man: Across the Spider-Verse Fragmanı

Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2 Haziran 2023'te vizyona girecek ve bu filmin devamı olacak olan Spider-Man: Beyond the Spider-Verse'in en erken 2024'te çıkması bekleniyor.