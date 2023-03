Tom Holland, Spider-Man: Across the Spider-Verse Filminde Yer Alacak mı?

Spider-Man: Across the Spider-Verse filminde Tom Holland'ın kısa bir süre de olsa cameo olarak görünebileceği söyleniyor. Film, 2 Haziran'da izleyicilerle buluşacak. Bu durum animasyon filminin, Marvel Sinematik Evreni'nin ana karakteri Peter Parker ile bağlantı kurmasını sağlayacak.

Bu söylenti, Tom Holland'ın Spider-Man karakterinin devam filminde görünebileceği yönünde daha önceki söylentilerin devamı niteliğinde. Daha önceki raporlarda Across the Spider-Verse filminde Holland'ın yanı sıra Tobey Maguire ve Andrew Garfield'ın da ses olarak yer alacağı belirtilmişti. Bu üç oyuncu, Sony'nin 20 yılı aşkın süredir ürettiği canlı aksiyon filmlerindeki Spider-Man varyasyonlarını canlandırdılar.

Tom Holland'ın Across the Spider-Verse Filminde Yer Alacağına Dair İddialar

Across the Spider-Verse filminin konusu da adından da anlaşılacağı üzere çoklu evren anlatısına dayanıyor. Filmde Miles Morales (Shameik Moore) birçok Spider-Man alternatifleri ile tanışacak. Holland, Maguire ve Garfield'ın, birçok Spider-Man ve Spider-Woman varyasyonlarını içeren bir filmde cameo olarak yer almaları mantıklı bir seçim gibi görünüyor ancak bu üç oyuncunun filmin hikâyesiyle uyumlu bir şekilde cameo olarak yer almaları gerekiyor. Ayrıca Tom Holland'ın Spider-Man karakterinin No Way Home filmindeki çoklu evren olayından sonra hemen başka bir çoklu evren olayı yaşaması da garip gelebilir.

Sony yapımcısı Amy Pascal, Across the Spider-Verse filminde Tom Holland'ın cameo olarak yer alacağına dair söylentileri doğrulamasa da Tom Holland'ın Spider-Verse filmlerini sevdiğini ve bu filmlerde yer almayı istediğini belirtti. Across the Spider-Verse filminin yapımcısı Christopher Miller, Tom Holland'ın cameo olarak yer alacağı söylentilerine ilişkin "çoklu evrende her şey mümkündür" şeklinde açıklama yaptı.

Son olarak sızıntılarıyla bilinen Daniel Richtman, filmin çoklu evrene etki eden "belirli bir olaya" ağırlık vereceğini söyledi. Bu olay, No Way Home filmindeki büyü ile ilgili olacak. Tom Holland'ın Peter Parker karakteri, Doctor Strange'den (Benedict Cumberbatch) Spider-Man'in kimliğini unutturacak bir büyü yapmasını istemişti.