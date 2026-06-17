Merakla Beklenen Spider-Man Filminden Yeni Fragman! Beklentiler Arttı

Örümcek Adam serisinin hayranlarını heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. İlk olarak 2025 yılında duyurulan ve uzun süredir merakla beklenen Spider-Man: Brand New Day filmi için ikinci fragman yayınlandı. Paylaşılan yeni görüntüler filmin hikâyesine dair önemli bilgiler verirken beklentileri daha da artırdı.

Spider-Man: Brand New Day Fragmanı Neler Gösteriyor?

2021 yılında vizyona giren Spider-Man: No Way Home filminde yaşanan olayların yıllar sonrasında geçen yapımın yeni fragmanı YouTube üzerinden yayınlandı. Toplam 2 dakika 41 saniye uzunluğundaki video, Peter Parker'ın yeni hayatına ve karşılaşacağı tehditlere dair sahneler içeriyor. Söz konusu fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yeni fragmana baktığımızda Peter Parker'ın Spider-Man: No Way Home sonrasında yaşadığı yalnız hayatı ve karşı karşıya kaldığı yeni tehditleri merkeze alıyor. Kimsenin Peter Parker'ı veya Örümcek Adam'ı hatırlamadığı bir dünyada yaşamaya çalışan Peter'ın hem kişisel hayatında hem de kahramanlık görevlerinde büyük zorluklarla mücadele ettiği görülüyor.

Spider-Man: Brand New Day Konusu Ne Olacak?

Spider-Man: Brand New Day'de Doctor Strange'in büyüsü nedeniyle dünyadaki herkes Peter Parker'ın kim olduğunu unutmuş durumda. Genç kahraman kimsenin kendisini tanımadığı bu yeni düzende hayatına sıfırdan başlamak zorunda kalacak. Bir yandan yeni düşmanlarla mücadele edecek olan Parker, diğer yandan geçmişiyle yeniden yüzleşeceği olayların içine sürüklenecek. Bu arada filmde Punisher ve Hulk gibi Marvel evreninin sevilen karakterlerinin de yer alacağını belirtelim.

Spider-Man: Brand New Day Oyuncuları Kimler Olacak?

Tom Holland - Peter Parker / Spider-Man

Zendaya - MJ

Jacob Batalon - Ned Leeds

Sadie Sink - Açıklanmayan karakter

Jon Bernthal - Punisher

Mark Ruffalo - Hulk

Michael Mando - Scorpion

Tramell Tillman - Açıklanmayan karakter

Liza Colón-Zayas - Açıklanmayan karakter

Marvin Jones III - Tombstone

Spider-Man: Brand New Day Ne Zaman Vizyona Girecek?

Marvel Studios imzası taşıyan Spider-Man: Brand New Day filminin 31 Temmuz 2026 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Yani filmin gösterime girmesine 1 aydan biraz daha fazla bir süre kaldığını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Spider-Man: No Way Home'un ardından Peter Parker'ın hikâyesinin nasıl devam edeceği büyük merak konusuydu. Yayınlanan yeni fragman ise Marvel'ın bu kez daha duygusal bir Örümcek Adam hikâyesi sunmay hazırlandığını gösteriyor. Özellikle Peter'ın herkes tarafından unutulduğu bir dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışması karakterin şimdiye kadarki en zorlu dönemlerinden birine işaret ediyor.