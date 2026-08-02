Microsoft, Xbox Konsollarına Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar!

Microsoft, haziran ayında Xbox konsollarına zam yapacağını duyurmuştu. Şirket kısa bir süre önce dediğini yaptı ve 1 Ağustos itibarıyla konsolların fiyatlarını artırdı. Peki bu zammın ardından Xbox konsollarının fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar!

Xbox Konsol Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Microsoft'un zam kararının ardından Xbox Series S'in 512 GB'lık versiyonu 499,99 dolar seviyesine çıktı. Hatırlanacağı üzere bu sürümün bir önceki fiyatı 399,99 dolardı. Bununla birlikte konsolun en yüksek depolama kapasitesine sahip 1 TB varyantının fiyat etiketi ise 449,99 dolardan 599,99 dolara yükseldi.

Xbox Series X tarafında da benzer bir durum söz konusu. Zira 1 TB diskli versiyonun fiyat etiketi 649,99 dolardan 799,99 dolara tırmandı. Disk sürücüsü bulunmayan 1 TB'lık varyantın fiyatı ise 599,99 dolardan 749,99 dolara kadar yükseldi. Kısacası yapılan zamların 100 dolar ila 150 dolar arasında olduğunu söylemek mümkün.

Xbox Series X'in 2 TB depolamalı versiyonu satıştan kaldırıldı.

İşte fiyatlar;

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Fark Xbox Series S 512 GB 399,99 dolar 499,99 dolar +100 dolar Xbox Series S 1 TB 449,99 dolar 599,99 dolar +150 dolar Xbox Series X 1 TB 649,99 dolar 799,99 dolar +150 dolar Xbox Series X 1 TB Digital 599,99 dolar 749,99 dolar +150 dolar

Türkiye'deki Xbox Konsollarının Fiyatları Arttı mı?

Microsoft'un uyguladığı zamlar henüz tam olarak Türkiye'ye yansımadı diyebiliriz. Zira ülkemizde Xbox konsolları genellikle ithalatçı garantisi etiketiyle satışa sunuluyor. Bu nedenle yapılan zamların ilk etapta fiyatlara hemen yansımaması normal diyebiliriz. 2 Ağustos itibarıyla Xbox konsollarının fiyatlarına baktığımızda 512 GB depolama kapasitesine sahip Xbox Series S'in 29.426 TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. Aynı modelin fiyatı 30 Temmuz tarihinde de aynıydı. Series X'in 1 TB versiyonu da yine 30 Temmuz'daki fiyat etiketiyle aynı şekilde 49.999 TL'den satın alınabiliyor.

Microsoft Xbox Fiyatların Neden Zam Yaptı?

Microsoft'un Xbox konsol fiyatlarına zam yapmasının arkasında yatan nedeni aslında pek çoğumuz biliyoruz. Bilindiği üzere 2026 yılı itibarıyla bellek maliyetlerindeki artış nedeniyle teknolojik ürünlerin fiyatlarına belirli aralıklarla zam geliyor. Maalesef Xbox'ların fiyatlarına zam gelmesinin ardındaki en büyük neden bu diyebiliriz.

Bunu biraz daha açarsak Xbox gibi konsollarda kullanılan depolama ve bellek bileşenlerinin üretim maliyetleri son zamanlarda yüzde 150'den fazla arttı. Bu maliyetlerin 2027 sonbaharına kadar tekrar iki katına çıkmasını söz konusu. Yani bileşenlerde fiyat artışı ve stok sıkıntısı bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Yapay zeka yatırımları nedeniyle bileşen fiyatlarının artması hem üreticileri hem de tüketicileri etkilemeye başladı. Açıkcası 3 sene önce Xbox Series S'i 7.000 TL gibi bir fiyata satın almıştım. Hem dolar kurunun etkisiyle hem de bileşen krizi gibi durumlardan dolayı bu konsolun fiyatı 29.000 TL'lere kadar çıktı. Hatta Microsoft'un yaptığı zamlar tam olarak yansıdığında muhtemelen 35.000 TL civarında bir fiyatla kullanıcıların karşısına çıkacak. Umarım bu sorun yakında çözülür.