Spider-Man: No Way Home Fragmanı Çıktı!

Spider-Man: No Way Home fragmanı sonunda Marvel ve Örümcek Adam hayranları ile buluşturuldu. Fragmanın şu an yayımlanmasının ana nedeninin ise izleyicileri merak içerisinde bırakan sızıntı olduğu düşünülüyor.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin fragmanı uzun bir zamandır merak ediliyor, sosyal medya platformlarında çok sık konuşulup tartışılıyordu ancak fragmanla ilgili küçük bir ipucu bile verilmiyordu. Öyle ki Spider-Man: No Way Home resmi Twitter hesabında fragmanı bekleyen hayranlara yönelik mizahi tweetlere çok sık yer veriliyordu.

Örneğin 10 Haziran'da hesapta bir tweet retweet edilmişti. Bu tweette klişe haline gelmiş bir görüntü paylaşılmıştı. Yol ayrımında kalmış bir arabanın fragmanın bugün geldiğini gösteren tarafı seçtiği görüntüyü içeren tweeti yeniden paylaşan hesap, tweetin açıklamasına ise "lütfen sol taraftan gidin" ifadelerine yer vermişti.

pls keep left https://t.co/R6NV1NnqXZ — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 9, 2021

Spider-Man: No Way Home Fragmanı İçin Bekleyiş Sona Erdi

Örümcek Adam'ın yeni filmi olan Eve Dönüş Yok'un beklenen fragmanı sonunda yayımlandı. Hayranlar, Tom Holland'ın yeniden canlandıracağı Spider-Man karakterinin yanında beklenmedik birçok karakterle karşılaştı. Bu karakterlerin arasında Doctor Octopus (Dr. Otto Octavius) karakterini canlandıran Alfred Molina da yer aldı.

Molina, ilk olarak Tobey Maguire'nin genç süper kahramanı canlandırdığı Örümcek Adam 2 filminde görülmüştü. Stan Lee tarafından yaratılan bir çizgi roman karakteri olan Dr. Otto Octavius, Spider-Man 2'de göstermiş olduğu performansla filmin daha göz alıcı bir hale gelmesini sağlamış ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı.

2021 itibarıyla 68 yaşında olan oyuncu bir kez daha kendisinin tasarlamış olduğu dört mekanik kolla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu aslına bakılacak olursa çoklu evren söylentilerini de destekliyor ancak fragmanda Tobey Maguire ya da Maguire'den sonraki örümcek adam serisi olan İnanılmaz Örümcek Adam'ın Andrew Garfield'ına ilişkin küçücük bir iz bile bulunamadı.

Fragmanda yer alan başka bir karakter de Dr. Strange oldu. Buna göre Benedict Cumberbatch tarafından canlandırılan karakter de örümcek adamın yeni filminde yer alacak. Örümcek Adam, serinin devamında kimliğinin ifşa olmasının sonuçları ile uğraşıyor ve seyircilerin film ile ilgili ortadan kaldırılmasını istediği hala birçok soru işareti var.