Spider-Man: No Way Home İlk 1 Dakikası Yayımlandı

Spider-Man: No Way Home ilk 1 dakikası paylaşıldı. Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Spider-Man filminin videosu yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Video ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Spider-Man: No Way Home İlk 1 Dakikası Nasıl İzlenir?

Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen Spider-Man: No Way Home (Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok) filmine ilişkin yeni bir video yayımlandı. Yayımlanan video, süper kahraman filminin ilk bir dakikasını içeriyor.

İzleyiciler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaşan video, YouTube üzerinden yayımlandı. Late Night with Seth Meyers YouTube kanalı üzerinden yayımlanan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Spider-Man: No Way Home Ne Zaman Çıkacak?

Dünya genelinde milyonlarca Marvel hayranı tarafından sabırsızlıkla beklenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok isimli film, 17 Aralık tarihinde vizyona girecek. Filmin yalnızca sinemalarda yer alacağı belirtildi.

Spider-Man: No Way Home Oyuncuları

Zendaya (MJ)

Tom Holland (Peter Parker)

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange)

Marisa Tomei (May Parker)

Jon Favreau (Happy Hogan)

J.K. Simmons (J. Jonah Jameson)

Angourie Rice (Betty Brant)

Jamie Foxx (Max Dillon)

Alfred Molina (Otto Octavius)

Benedict Wong (Wong)

Martin Starr (Mr. Harrington)

Tony Revolori (Flash Thompson)

Jacob Batalon (Ned Leeds)

J.B. Smoove (Mr. Dell)

Hannibal Buress

Glenn Keogh

Paula Newsome

Aksiyon, macera ve bilim kurgu ögelerine sahip olan Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminde Peter Parker'ı Tom Holland, Doctor Strange'i Benedict Cumberbatch, Otto Octavius'u Alfred Molina, May Parker'ı ise Marisa Tomei canlandıracak.

Vizyona girmesine sayılı günler kalan Spider-Man: No Way Home, son zamanlarda PUBG Mobile ve Fortnite ile gerçekleştirdiği iş birlikleri ile gündeme gelmişti. Gerçekleştirilen iş birlikleri sonucunda iki popüler battle royale oyununa Spider-Man'in geleceği açıklanmıştı.

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin yeni fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Örümcek Adam filmi oldukça büyük bir başarının altına imza atabilir mi? Çok yakında yayımlanacak yeni süper kahraman filmi le ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.