Spigen, iPhone 13 Tasarımını Doğruladı

Özellikle dayanıklı kılıfları ve ekran koruyucuları ile yakından tanıdığımız mobil odaklı aksesuar markası Spigen, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sırasında iPhone 13 tasarımını doğrulamış oldu. İşte Spigen tarafından yapılan paylaşımın detayları!

iPhone 13 ailesi ile ilgili sızıntılar, iPhone 13 Mini ve iPhone 13 modellerindeki kamera kurulumunun konumsal olarak değişeceğini işaret ediyordu. Nitekim alt alta olan ikili kamera kurulumu yerine çarpraz şekilde konumlandırılmış ikili kamera kurulumu görmeyi bekliyoruz ve Spigen, yeni bir sosyal medya paylaşımında bu beklentileri doğruladı.

How we’re getting ready for the #AppleEvent this week 😂 pic.twitter.com/MYxcgEZ7aP