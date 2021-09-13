Spigen, iPhone 13 Tasarımını Doğruladı

Özellikle dayanıklı kılıfları ve ekran koruyucuları ile yakından tanıdığımız mobil odaklı aksesuar markası Spigen, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sırasında iPhone 13 tasarımını doğrulamış oldu. İşte Spigen tarafından yapılan paylaşımın detayları!

Spigen, iPhone 13 Kılıflarını Ortaya Koydu

iPhone 13 ailesi ile ilgili sızıntılar, iPhone 13 Mini ve iPhone 13 modellerindeki kamera kurulumunun konumsal olarak değişeceğini işaret ediyordu. Nitekim alt alta olan ikili kamera kurulumu yerine çarpraz şekilde konumlandırılmış ikili kamera kurulumu görmeyi bekliyoruz ve Spigen, yeni bir sosyal medya paylaşımında bu beklentileri doğruladı.

How we’re getting ready for the #AppleEvent this week 😂 pic.twitter.com/MYxcgEZ7aP — Spigen (@SpigenWorld) September 12, 2021

iPhone 13 Mini ve iPhone 13 modellerindeki kamera kurulumlarının konumları değişecek olsa da, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde bu şekilde bir adımın atılması beklenmiyor. Zaten bu iki modelin üçlü kamera kurulumu ve LiDAR sensör ile geldiği göz önüne alınırsa, tasarımsal olarak pek de mümkün değil gibi gözüküyor.

Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan yeni rapora göre iPhone 13 Mini ve iPhone 13; 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Bu durumda yeni modellerde 64 GB depolama biriminin ortadan kalktığını görüyoruz.

Benzer şekilde iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max de 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama birimleri sunacak ancak daha fazlasını arayanlar için 1 TB seçeneği de yer alacak. Yani yeni seride hem alt depolama sınırı hem de üst depolama sınırı değişecek gibi gözüküyor.

1 TB bir süredir Apple'ın mobil cihazlarında yer vermeye başladığı (iPad Pro) bir depolama varyantıydı ancak iPhone'lar için bir ilk olacak. Tabii ki depolama seçeneklerindeki değişikliklerin fiyat etiketlerini doğrudan etkileyeceğini gözden çıkarmamakta fayda var.