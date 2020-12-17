Dijital müzik platformu Spotify’da 2020’nin en popüler oyun müzikleri belli oldu. Peki, CNN tarafından paylaşılan rapora göre bu yılın en popüler oyun müzikleri neler? Paylaşılan rapor ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Spotify’da 2020’nin En Popüler Oyun Müzikleri Neler?

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına alması ile beraber insanlar vakitlerinin büyük kısmını evde geçiriyor. Salgın döneminde video konferans uygulamaları, dijital yayın hizmetlerinin yanı sıra dijital müzik platformlarının da kullanımı ciddi oranda arttı. Peki, kullanıcılar Spotify’da bu yıl en çok hangi oyun müzikleri dinledi?

CNN tarafından paylaşılan rapor ile popüler dijital müzik platformunda bu yılın en popüler oyun müzikleri belli oldu. Yayımlanan rapora baktığımızda listenin ilk üç sırasında Mojang tarafından geliştirilen Minecraft, id Software tarafından geliştirilen Doom ve ojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding yer alıyor. Yayımlanan raporda listenin ilk üç sırasında yer alan Doom oyununun hangi sürüme ait olduğu bilinmiyor ancak 2016 yılında çıkışını gerçekleştiren Doom oyunu veya 2020 yılında satışa sunulan Doom Eternal olduğu tahmin ediliyor.

Minecraft, Doom ve Death Stranding’in müzikleri, son 12 aydır popüler durumda. Minecraft dünyanın en popüler video oyunları arasında yer alıyor. Doom’un en güçlü olduğu yönlerinden bir tanesi Mick Gordon’un oyun için yaptığı müziklerdir. Kojima Productions ise Death Stranding’in müzikleri için CHVRCHES, Bring Me the Horizon gibi isimler ile çalıştı. Bu sebeplerden ötürü listenin ilk üç sırasında bulunan müzikler süpriz olmadı.

League of Legends’ın 4 şampiyonundan oluşan sanal K-Pop grubu K/DA, Spotify’da dinlenme oranları ciddi oranda arttı. K/DA’nın şarkılarının 2020 yılında dinlenme oranı, 2019 yılına kıyasla yüzde 109 oranında arttı. Söz konusu müzik grubunda Ahri, Akali, Evelynn ve Kai'Sa yer alıyor. Evelynn ve Kai’Sa şampiyonlarının sesleri Madison Beer ve Jaira Burns tarafından seslendirilirken, Ahri ve Akali’nin sesleri ise Cho Mi-yeon ve Jeon So-yeon seslediriyor.

Dijital müzik platformu Spotify’da 2020 yılının en çok dinlenen video oyunu müzikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşılan rapor ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.