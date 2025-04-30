Dijital Müziğin Kralı: Spotify, Abone Sayısını ve Kaç Para Kazandığını Açıkladı!

Dünyanın en büyük dijital müzik servisi Spotify'ın güncel kullanıcı sayısı belli oldu. 2025'in birinci çeyreğine dair finansal raporunu yayımlayan şirket, güncel abonelik istatistiklerini de paylaştı. İşte Spotify güncel kullanıcı sayısı ve şirketin kaç para kazandığı!

Spotify Güncel Kullanıcı Sayısı 700 Milyona Yaklaştı

Spotify’ın kısa süre önce resmi web sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre Premium abone sayısı, yılın ilk çeyreğinde 5 milyon artış gösterdi. Bu büyüme, senelik bazda yüzde 12’lik bir artış anlamına geliyor. Böylece toplam Premium abone sayısı 268 milyona yükselerek şirket tarihindeki en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.

Bununla birlikte Spotify, bu çeyrekte 509 milyon Euro gelir elde etti. Bu rakam her ne kadar yüksek gibi görünse de şirketin beklentisi 548 milyon Euro olarak açıklanmıştı. Yani beklentilerin altında kaldı. Öte yandan firmanın toplam geliriyse yıllık bazda yüzde 15 artarak 4,2 milyar Euro seviyesine ulaştı.

Uygulamanın 268 milyon Premium abonesi olduğunu söylemiştik. Reklam gösterilen ücretsiz plan kullanan kullanıcı sayısının ise 423 milyon olduğu belirtildi.

Liderliğini Sürdürüyor

Spotify, dijital müzik alanında Apple Music ve Amazon Music gibi büyük rakiplere rağmen liderliğini korumaya devam ediyor. Bunun yanında şirket, YouTube ile arasındaki rekabeti de sürdürüyor. Platformdaki podcast sayısını artırmaya çalışan şirket, bunun için Spotify Ortaklık Programı başlatmıştı. Finansal rapora göre şirketin podcast yayımlayanlara ilk çeyrekte 100 milyon dolardan fazla ödeme yaptığı açıklandı.

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