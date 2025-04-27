Spotify'dan Kullanıcıları Üzecek Haber: Dünya Genelinde Zam Kapıda!

Dünyanın en popüler müzik paylaşım ağı Spotify ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İsveç merkezli platformun yakın zamanda Preimum üyelik ücretlerine zam yapmayı planladığı söyleniyor.

Aktarılanlara göre şirket, önümüzdeki aylarda Latin Amerika ve Avrupa bölgelerinde bulunan ülkelerde fiyat artışına gidecek.

Premium Üyelik Ücretli 1 Dolar Zamlanacak

Son dönemde Hollanda ve Lüksemburg gibi bazı Avrupa ülkelerinde Premium üyelik fiyatlarını kademeli olarak artırmaya başlayan Spotify, yaz aylarının başında diğer ülkelerde de abonelik ücretlerine zam yapmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, yeni zam kararları Haziran ayının başlarında Avrupa genelinde yürürlüğe girecek ve üyelik ücretleri yaklaşık 1 dolar kadar artacak.

Bu fiyat artışlarının Türkiye'ye de yansıması oldukça muhtemel görünüyor. Hatırlarsanız Spotify, son olarak Şubat 2024’te ülkemizde üyelik fiyatlarını güncellemişti. Şu anda bireysel abonelik aylık 59,99 TL, duo paketi 79,99 TL, aile paketi 99,99 TL ve öğrenci paketi ise 32,99 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...