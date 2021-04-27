Spotify Abonelik Ücretleri Artıyor!

Spotify abonelik ücretleri için bir değişiklik yapma kararı aldı. Alınan karar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olacak. Daha sonra Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanacak. Peki, Spotify aile paketi ücreti ne kadar olacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Spotify Abonelik Ücretleri Zamlanacak: Yeni Fiyatlar Neler?
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital müzik hizmeti Spotify, kullanıcıların moralini bozabilecek bir karar aldı. Alınan karara göre Spotify aile paketine zam uygulanacak. Aktarılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren aile paketinin fiyatında artış yaşanacak.
Zam kararı yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmayacak. ABD'nin ardından Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde de aile paketinin ücreti arttırılacak. Söz konusu fiyat artışından Türkiye de etkilenebilir.
ABD'de 30 Nisan tarihinden itibaren aile paketi ücreti 14,99 dolardan 15,99 dolara yükselecek. Yani 1 dolarlık fiyat artışı yaşanacak. Birleşik Krallık'ta normalde 14,99 euro olan aile paketinin fiyatı 16,99 euroya yükselecek. Birleşik Krallık'ta 2 euroluk bir artışın yaşanacağını görüyoruz.
Avrupa Birliği ülkelerinde normalde 14,99 euro olan aile paketinin fiyatı çok yakında 17,99 euro olacak. AB ülkelerinde 3 euroluk bir artış meydana gelecek. Zam yalnızca aile paketi ile sınırlı olmayacak. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta Duo ve öğrenci paketine 1 euroluk fiyat artışı olacak.
Spotify Türkiye Güncel Abonelik Ücretleri
- Spotify'ın müzikleri reklamsız dinleyebileceğiniz, çevrim dışı olarak kullanabileceğiniz bireysel sürümü 17,99 TL.
- Aynı çatı altında yaşayan kişiler için 2 premium hesabın verildiği, iki kişi için bir çalma listesi ve iki kişinin tadaını çıkarabileceği müziklerle düzenli olarak güncellenen Duo Mix ve kesintisiz, reklamsız, çevrim dışı müzik dinleyebileceğiniz Duo sürümü 23,99 TL.
- Aynı çatı altında yaşayan aile üyeleri için 6 ayrı premium hesabı, aileye özel çalma listesi, sansürsüz müzik engelleme seçeneği ve çevrim dışı, reklamsız, kesintisiz müzik dinlemeyi sunan aile paketi 29,99 TL.
- Üniversite öğrencilerine özel indirim sunulan öğrenci paketi 8,99 TL. Sadece öğrencilerin yararlanabileceği bu pakette istediğiniz zaman istediğiniz yerde çevrim dışı olarak müzik dinleyebilir, müzikleri tamamen reklamsız bir şekilde dinlemenin tadını çıkarabilirsiniz.
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