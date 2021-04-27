Spotify Abonelik Ücretleri Artıyor!

Spotify abonelik ücretleri için bir değişiklik yapma kararı aldı. Alınan karar ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olacak. Daha sonra Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanacak. Peki, Spotify aile paketi ücreti ne kadar olacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Spotify Abonelik Ücretleri Zamlanacak: Yeni Fiyatlar Neler?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital müzik hizmeti Spotify, kullanıcıların moralini bozabilecek bir karar aldı. Alınan karara göre Spotify aile paketine zam uygulanacak. Aktarılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren aile paketinin fiyatında artış yaşanacak.

Zam kararı yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile sınırlı kalmayacak. ABD'nin ardından Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkelerinde de aile paketinin ücreti arttırılacak. Söz konusu fiyat artışından Türkiye de etkilenebilir.

ABD'de 30 Nisan tarihinden itibaren aile paketi ücreti 14,99 dolardan 15,99 dolara yükselecek. Yani 1 dolarlık fiyat artışı yaşanacak. Birleşik Krallık'ta normalde 14,99 euro olan aile paketinin fiyatı 16,99 euroya yükselecek. Birleşik Krallık'ta 2 euroluk bir artışın yaşanacağını görüyoruz.

Avrupa Birliği ülkelerinde normalde 14,99 euro olan aile paketinin fiyatı çok yakında 17,99 euro olacak. AB ülkelerinde 3 euroluk bir artış meydana gelecek. Zam yalnızca aile paketi ile sınırlı olmayacak. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta Duo ve öğrenci paketine 1 euroluk fiyat artışı olacak.

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