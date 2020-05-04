Spotify Açığı Bulan Türk, Ünlü Şarkıcıların Hesabına Erişti

Küresel ölçekte kullanılan ve milyarlarca dolarlık değerlere sahip olan şirketlerde de gözden kaçan ufak hatalar bulunabiliyor ve bazı durumlarda bu ufak hatalar kötü sonuçlar doğurabilecek seviyeye ulaşabiliyor. Şimdi, bir tanesi Spotify için de geçerli. Spotify açığı bulan Türk, istediği kişilerin hesabına giriş yapabilmenin yolunu keşfetti. İşte merak edilen detaylar!

Spotify Açığı Bulan Türk Şirketle İletişime Geçti!

Ülkemizdeki gençler için adeta bir gelir kapısı haline gelen yazılım açıkları, şirketler tarafından verilen ödüllerle birlikte oldukça çekici bir hale geliyor. Spotify üzerinde yeni bir hata keşfeden Okan Şahin, bu yazılım açığından yararlanarak dünyaca ünlü yıldızlar da dahil olmak üzere istediği kişilerin hesabına erişim sağlayabilmenin bir yolunu buldu.

Keşfettiği açığa dair detayları e-posta yolu ile bizlere ileten Okan Şahin, söz konusu açığın sanatçı yönetim panelinde olduğunu vurguladı. Kendisi de bu panele sahip olan ve kendi panelini yönetirken denk geldiği hatayı şirkete bildiren Şahin, ödül programı için prosedürlerin başlatıldığını belirtti.

Konu hakkında bir videoyu da bizlerle paylaşan Şahin'in videosunu hemen aşağıda bulabilirsiniz. KVKK gereği kişilere ait istatistikleri paylaşmayan Şahin'in videosundaki bazı alanları kişisel veriler nedeniyle bulanık hale getirdiğimizi vurgulayalım.

Peki siz bu yazılım açığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.