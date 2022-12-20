GOM Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,875,879
- DOSYA BOYUTU 26.00 MB
- Üretici GOM & Company
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GOM Player İndir: Popüler video ve medya dosyalarının tamamını bilgisayarlarınız üzerinde oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcısıdır.
GOM Player indirerek bilgisayarınızda sabit disklerinizdeki tüm video ve ses dosyalarını kolayca oynatabileceğiniz gelişmiş ücretsiz bir medya oynatıcısına sahip olursunuz. Piyasada yer alan tüm popüler ses ve video dosyası uzantılarını destekleyen ve sorunsuz bir şekilde oynatan GOM Player içerisinde yer alan yerleşik codec motoru sayesinde, kullanıcıların ekstradan bir codec paketi indirmelerine gerek kalmaz. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen GOM Player oldukça başarılı bir multimedya uygulaması olarak adından söz ettiriyor. Yıllardır düzenli güncellemeler ile daha işlevsel özelliklere erişen medya oynatıcısı günümüzde milyonlarca kullanıcıya sahip.
GOM Player Özellikleri
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Ücretsiz kullanım,
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Basit ve sade,
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AVI, MPEG, DAT, WMV, ASF, ASX, MP4, MKV gibi pek çok multimedya dosya türünü destekler,
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Altyazı seçenekleri,
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Düzenli güncellemeler,
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Windows, Android ve iOS sürümler,
GOM Player İndir: Türkçe En İyi Medya Oynatıcı
Oldukça kolay bir kurulum aşamasının ardından, varsayılan medya oynatıcı olarak GOM Player'ı kullanıp isteyip istemedikleri kullanıcılara sorulur ve ayrıca GOM Player yardımıyla oynatmak istediğiniz dosyaları seçme şansı da size sunulur. Kısa sürede tamamlanan kurulum işleminin ardından programı ilk kez çalıştırdığınız zaman, karşınıza gelen medya performansınızı artırmaya yönelik olarak hazırlanan yapılandırma ayarlarını bir sefere mahsus belirlemeniz gerekiyor.
Programı ilk kez kullanıyor bile olsanız, sahip olduğu kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır arayüzü sayesinde hiçbir zorluk çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. Zaten daha önce bir medya oynatıcı kullandıysanız, GOM Player'ın arayüzüne de çok çabuk alışacaksınız.
GOM Player'ın kullanıcı arayüzü üzerine sağ klik tıklayarak açacağınız menü yardımıyla programın sahip olduğu birçok fonksiyona ve işleve doğrudan ulaşabilirsiniz. Ayrıca medya oynatıcının alt bölümünde yer alan kontrol düğmeleri yardımıyla ses ve video dosyalarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Tüm bunların dışında GOM Player'ın kullanıcılara sunduğu bir güzel özellik de tema desteğidir. Bu sayede medya oynatıcınızı istediğiniz şekilde özelleştirebilir ve GOM Player'ı en beğendiğiniz temayı seçerek kullanabilirsiniz.
Testlerim sırasında herhangi bir donma, takılma veya çökme gibi bir sorunla karşılaşmadığım GOM Player, tüm medya formatlarını sorunsuz şekilde oynatıyor ve oynatma işlemleri sırasında bilgisayarın genel performansını kesinlikle etkilemeden çalışıyor. AVI, MPEG, DAT, WMV, ASF, ASX, MP4, MKV gibi medya formatlarının tamamını ve çok daha fazlasını destekleyen program, ayrıca gelişmiş bir altyazı desteğine de sahiptir.
SMI, SRT, RT, SUB ve daha birçok altyazı formatını sorunsuz şekilde çalıştıran program, altyazıları istediğiniz şekilde özelleştirmenize de olanak sağlamaktadır. Öyle ki videolarınız ve altyazılarınız arasında herhangi bir senkron kayması varsa, bunu bile GOM Player ile basit bir şekilde çözebilirsiniz.
Kendi çalma listelerinizi hazırlayabileceğiniz, altyazılarınızı istediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz, ekolayzır ayarlarını yapabileceğiniz, video ayarlarını özelleştirebileceğiniz ve çok daha fazlasına sahip olabileceğiniz ücretsiz ve güçlü bir medya oynatıcıya ihtiyaç duyuyorsanız GOM Player'ı mutlaka denemelisiniz.
Gelişmiş altyazı seçeneği
Codec arama seçenekleri
Codecler dahil geliyor
Skin (Kaplama) desteği
GOM Player APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,984
- Üretici GOM & Company
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GOM Player APK, mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir medya oynatıcıdır.
GOM Player APK, yıllardır bilgisayarlarımızda kullandığımız aynı adlı ünlü medya oynatıcı programın mobil versiyonu. Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir video oynatıcı ve müzik çalar olan GOM Player, bize mobil cihazlarımız üzerinde farklı video formatlarını ve müzik formatlarını oynatabilme imkanı veriyor. GOM Player Android versiyonu, yazılımın bilgisayar versiyonundan alışık olduğumuz birçok kullanışlı özelliği beraberinde getiriyor.
GOM Player Android versiyonunda MP4 formatının da aralarında olduğu birçok video dosyasını oynatabiliyoruz. Ayrıca 360 derecelik videoları GOM Player aracılığıyla görüntüleyebilmektesiniz. GOM Player mobil versiyonunda kullanıcılara oynatma hızını ayarlama, altyazıları kontrol etme ve düzenleme, video parlaklığını ayarlama gibi imkanlar sunuluyor.
GOM Player APK Özellikleri
- MP4 formatının da aralarında olduğu farklı dosya türlerini oynatabilme
- 360 derecelik videoları oynatma
- Kolay kullanılabilir arayüz
- Favori videolar listesi oluşturma ve düzenleme
- Video oynatırken ekran görüntüsü alabilme
- Uyku zamanlayıcısı
- Dropbox, Google Drive, OneDrive gibi bulut servislerine ve FTP sunucularına bağlanabilme
- İleri seviye ayarlar
- AC3 ve DTS kodekleri ücretlidir ve sadece destekleyen cihazlarda kullanılabilmektedir
- Ücretsiz,
- Android, iOS ve Windows sürümler,
Günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan GOM Player Windows, Android ve iOS platformlarında yer alıyor. Pratik ve basit yapısı ile kullanıcılardan tam puan alan uygulama, ücretsiz bir yapıya sahip. Her kesimden kullanıcı tarafından kullanılabilen başarılı medya oynatıcısı düzenli olarak güncellemeler de almaya devam ediyor. Sık sık aldığı güncellemeler ile kullanıcılarına yepyeni ve işlevsel özellikler sunan GOM Player APK Google Play üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Kullanıcılar GOM Player APK ile videolar ya da filmler izlerken hızlı bir şekilde ekran görüntüsü alabilecekler. Hem video hem de müzik dosyalarını oynatmaya imkan veren medya oynatıcısı, bünyesinde uyku zamanlayıcısına da yer veriyor.
GOM Player APK İndir
Android platformu için Google Play üzerinde lansmana çıkan GOM Player APK günümüzde Windows ve iOS platformunda da kullanılıyor. Ücretsiz yapısı ile dünyanın dört bir yanında ilgiyle kullanılan medya oynatıcısı, her kesimden kullanıcıya hitap ediyor.
GOM Player
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 889
- DOSYA BOYUTU 150.00 MB
- Üretici GOM & Company
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GOM Player mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir medya oynatıcıdır.
GOM Player eğer mobil cihazınız üzerinde alternatif bir medya oynatıcı kullanmak isterseniz işinize yarayabilecek bir video oynatıcı ve müzik çalar.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz bir uygulama olan GOM Player'ı masaüstü versiyonuyla tanımıştık. Bilgisayar üzerinde bir hayli meşhur olan bu medya oynatıcı en geniş format desteğine sahip yazılımlardan bir tanesiydi. GOM Player iOS versiyonu bize aynı esnekliği sunuyor. GOM Player ile iOS cihazlarınız üzerinde MP4 formatı da dahil olmak üzere birçok farklı video ve ses dosyasını oynatabilirsiniz. GOM Player mobil sürümü video oynatırken parmak hareketlerinizle yürütmeyi kontrol etmenize, yürütme hızını ayarlamanıza ve video altyazılarını kontrol etmenize ve düzenlemenize imkan veriyor.
GOM Player Özellikleri
- Kolay kullanılabilen arayüz
- Uyku zamanlayıcısı
- Dropbox ve Google Drive gibi bulut servislerine bağlanabilme
- İleri seviye ayarlar
- AC3 ve DTS kodekleri ücretli kodeklerdir ve sadece desteklenen cihazlarda çalışmaktadırlar
Hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan GOM Player, ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor. Hem basit hem de kullanışlı bir yapı ile yıllar önce lansmana çıkan medya oynatıcısı, hem müzik hem de video dosyalarını destekliyor. Kullanıcılar GOM Player ile hem mobil hem de bilgisayarlarında video da izleyebilir, müzikte dinleyebilirler. Düzenli olarak güncellemeler almaya da devam eden medya oynatıcısı kullanıcılarına sürekli daha işlevsel pek çok özellikler sunuyor.
GOM Player İndir
Günümüzde Windows, Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak kullanılan GOM Player, Android için Google Play üzerinde, Windows için resmi web sitesi üzerinde ve iOS içinde App Store üzerinde lansmana çıktı. Basit yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap eden uygulama, güvenilir altyapıya da sahip. Kullanıcılar dilerlerse filmleri videoları altyazılı olarak izleyebilecekler. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.