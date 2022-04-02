MKV Player ile mkv dosya uzantılı video dosyalarınızı kolayca açabilir ve oynatabilirsiniz.

Can Çevrim - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

MKV video formatını onyatan sınırlı sayıda oynatıcı olduğunu düşündüğünüz zaman, MKV dosyalarını oynatmak gerçekten de kolay bir iş değildir. Kullanıcıların geniş bir format yelpazesini kapsayan karışık programlarla uğraşmasının nedeni de aslında budur. Windows platformu için ücretsiz olarak yayınlanan MKV Video Player ile mkv uzantılı dosyaları açabilirsiniz. Yıllar önce piyasaya çıkan ve günümüzde güncelleme almayan uygulama, sadece Windows platformunda yayınlandı. İngilizce dil desteğine sahip olan uygulama içerisinde basit adımlar yardımı ile videoları izleyebileceksiniz.

MKV Player Özellikleri

İngilizce dil desteği,

Basit menü,

Güvenilir,

Sade,

Bu noktada MKV Player sade ve kolay kullanımlı arayüzü sayesinde MKV dosya uzantılı videoları izlemenize olanak veren başarılı bir yazılımdır.

Aynı zamanda program içerisinde video dosyalarını oynatmak için kullanabileceğiniz temel özelliklerin tamamı mevcuttur.

Her ne kadar programın adı MKV Player olsa da desteklediği video formatları arasında FLV, DivX, MPG, ACI, VOB, MOV da bulunmaktadır. Video formatları dışında AC3, MP3, AAC, WMA, FLAC gibi yaygın ses dosyalarını da oynatabilmektedir.

Sonuç olarak popüler video ve ses dosyalarını oynatmak için şık tasarımlı, kullanışlı, hızlı bir oynatıcıya ihtiyacınız varsa MKV Player'ı mutlaka denemenizi öneririm.

MKV Player İndir

Windows platformu için ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen MKV Player basit arayüzü ile kullanıcılara mkv uzantılı video dosyalarını açma fırsatı veriyor. Dileyen kullanıcılar hemen uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirler.