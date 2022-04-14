Free Flash Player'ı kullanarak FLV ve SWF dosyalarını ücretsiz ve hızlı bir şekilde oynatabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Free Flash Player programı, bilgisayarınızda bulunan ve flash ile oluşturulmuş olan FLV ve SWF dosyalarını kolayca oynatabilmenizi sağlayan programlardan bir tanesi. Pek çok video oynatıcı hali hazırda FLV'yi destekliyor ancak SWF'yi desteklemiyor. Dolayısıyla, flash dosyalarını oynatmak için tam bir aracı bilgisayarınızda bulundurmak istiyorsanız, Free Flash Player'a sahip olmanız gerekiyor. Yıllardır Windows platformunda kendine yer edinen Free Flash Player uygulaması, flash dosyalarının açılmasını ve oynatılmasını sağlayarak yıllardır milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor.

Free Flash Player Özellikleri

FLV ve SWF dosyalarını ücretsiz ve hızlı oynatır,

Ücretsiz,

Windows sürüm,

Düşük dosya yapısı,

Videoları hızlandırma ve yavaşlatma,

Tam ekran seçimi,

Basit,

Program oldukça sade ve sadece oynatma üzerine hazırlanmış diyebilirim. Maalesef sürükle bırak desteği ile oynatmayı desteklemiyor ancak dosya tarayıcısı ile oynatmak istediğiniz dosyaları açabiliyor ve daha sonra oynatma listenize ekleyebiliyorsunuz.

Oynatma listelerinde dilediğiniz sırayla dosyaların açılmasını isteyebileceğiniz gibi, rastgele çalma moduna da geçirebilir ve videoların rastgele oynatılmalarını sağlayabilirsiniz. Flash dosyalarını durdurma, pause etme gibi seçenekler de yine kolay kullanımlı programda mevcut.

Ses kontrolleri, videoyu hızlandırma ya da yavaşlatma, tam ekran seçimi gibi tüm gerekli özellikler basitliğine rağmen Free Flash Player'da yer alıyor. FLV ve SWF'ler ile sık sık uğraşanların kesinlikle sahip olmaları gerekenler arasında.

Free Flash Player İndir

Uygulama sadece Windows platformunda çalışmaktadır. İndirip kullanmaya başlayabilirsiniz.