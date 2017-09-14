KMPlayer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,117,448
- DOSYA BOYUTU 48.60 MB
- Üretici KMPlayer.com
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KMPlayer, tüm video ve ses dosyalarınızı oynatabileceğiniz, gelişmiş özelliklere sahip olan ücretsiz video izleme programıdır.
KMPlayer, bilgisayar kullanıcılarının sabit diskleri üzerinde yer alan her tür ses ve video dosyasını sorunsuz bir şekilde oynatabilmesi için tasarlanmış olan gelişmiş özelliklere sahip, güçlü ve ücretsiz bir medya oynatıcıdır.
Piyasada yer alan VLC Media Player, BS Player, GOM Player ve Windows Media Player gibi rakiplerini geride bırakabilecek birçok gelişmiş özelliği kullanıcılara sunan ve bu nedenle dünya üzerinde milyonlarca kullanıcının medya oynatıcı konusundaki bir numaralı tercihi olan KMPlayer, bir medya oynatıcıdan çok daha fazlasını kullanıcılara sunmaktadır.
Basit bir kurulum işleminin ardından karşınıza gelecek olan ekranda KMPlayer yardımıyla oynatmak istediğiniz medya uzantılarını seçerek, hemen programı kullanmaya başlayabilirsiniz.
Genel kullanım, performans, kalite, codec, öncelik, altyazı, tema desteği, hoparlör kurulumu ve özel ayarlar için birçok seçeneği kullanıcılara sunan program, piyasada yer alan birçok rakibi üzerinde bulunmayan 3 boyutlu gösterim seçeneğine de sahiptir.
Oldukça modern görünümlü, şık ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program içerisinde yer alan tema desteği sayesinde, medya oynatıcınızı isteğiniz doğrultusunda kolayca özelleştirebilirsiniz. AVI, MOV, MPEG, MKV, MP4, FLV, 3GP, TS, WMV, ASF, SWF, RM ve daha birçok video formatını destekleyen program, MP3, AAC, WAV, WMA, CDA, FLAC, M4A, MID, OGG, AC3, DTS ve daha birçok ses formatını da desteklemektedir. Ayrıca çalma listesi, altyazı desteği, CD imaj dosyaları açma ve resim gösterme gibi ekstra özelliklere de sahip olan KMPlayer, bir medya oynatıcıda ihtiyacınız olan tüm araçları ve çok daha fazlasını sizlere sunmaktadır.
Analog veya dijital olarak yayın yakalamıza olanak sağlayan özelliklere de sahip olan KMPlayer ile WDM TV ve BDA HDTV uyumlu cihazları bilgisayarınız üzerine bağlayarak doğrudan kullanmaya başlayabilirsiniz. Kaynak ne olursa olsun mükemmel bir video oynatma deneyimi ve kusursuz bir işleme teknolojisine sahip olan program, bu konuda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.
Son derece özelleştirilebilir olan KMPlayer'ın arayüzü üzerinde sağ klik tıklayarak, program üzerinde yer alan neredeyse tüm ayarlara kolayca ulaşabilirsiniz. Ekran kontrolleri, 3 boyutlu altyazı kontrolü, kayıt, kontrol kutusu ve çok daha fazlası bu menü üzerinde yer almaktadır. Ayrıca tercihler sekmesi altına giriş yaparak, daha ince ve karmaşık ayarları da istediğiniz şekilde düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. Medya oynatıcınızın üzerinde yer alan tüm özellikleri ve ayarları istediğiniz gibi yönetebilirsiniz.
Sahip olduğu gelişmiş özellikleri, bilinen tüm ses ve video formatları için destek sunması, Türkçe dil desteğine sahip olması, özelleştirme seçenekleri, 3 boyutlu altyazı desteği, gelişmiş çalma ve oynatma listesi, ücretsiz olması ve çok daha fazlasıyla sizlere mükemmel bir medya oynatma deneyimi sunacak olan bir oynatıcıya ihtiyaç duyuyorsanız, KMPlayer'ı mutlaka denemenizi öneririm.
Not: Programın kurulumu sırasında üçüncü parti yazılımlarla ilgili kurulum teklifleri de kullanıcılara sunulmaktadır. Bu nedenle kurulum adımlarını dikkatle takip etmenizi öneririm.
Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.
Alternatif olarak kullanabileceğiniz video oynatıcıları burada bulabilirsiniz.
KMPlayer ile birden çok videoyu nasıl izleyeceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.
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KMPlayer APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,465
- DOSYA BOYUTU 38.50 MB
- Üretici KMPlayer.com
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KMPlayer Mobile APK, tüm video ve ses formatlarını oynatabilen ücretsiz Android medya oynatıcı.
KMPlayer, 800 milyon indirme ile Windows PC kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen ücretsiz video oynatıcı ve müzik çalar. Altyazı desteği, video oynatma hızını değiştirme ve parmak hareketleriyle kolay kontrol gibi özelliklere sahip olan KMPlayer Mobile, bilinen tüm formatlardaki videoları sorunsuzca oynatabilmesiyle her Android telefonda bulunması gereken uygulamalardan. KMPlayer, videoları daha rahat yönetmenizi ve oynatmanızı sağlayan güzel ve sezgisel tasarıma sahiptir.
KMPlayer APK İndir
KMPlayer, Android telefonunuzdaki ve telefonunuza bağladığınız SD kart, USB bellek gibi harici depolama aygıtlarındaki ve hatta buluttaki (Google Drive, Dropbox) medya dosyalarını oynatmak için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz uygulamalardan biri. 8K kaliteye kadar videoları sorunsuz bir şekilde oynatan KMPlayer Mobil, AVI, MP3, WAV, AAC, MOV, MP4, WMV, FLAC, M4V, TS, FLV, MPG dahil bilinen tüm video dosyası formatlarını destekliyor. KMPlayer’ı diğer video oynatıcılardan ayıran birçok özellik mevcut.
- Videonun parlaklık, kontrast, ton, doygunluk, gama ayarlarını düzenleme
- Videoyu yakınlaştırma ve taşıma
- Videoyu ters çevirme (Ters çekilen videolarda video düzenleme yazılımına gerek duymadan videoyu ayna modu ve baş aşağı moduna alabilirsiniz.)
- Pop-up oynatma (Bir yandan video izlerken diğer yandan mesajlaşabilirsiniz.)
- Videolar ve müzikler için ekolayzır ayarı
- Video oynatma hızını ayarlama (0.25 - 4)
- Videonun istenilen noktasına yer işareti koyma
- Altyazının rengini, boyutunu ve konumunu değiştirme
- Video ve müzikler için zamanlayıcı özelliği
- Stream (Bir URL girerek webdeki herhangi bir videoyu izleyebilirsiniz.)
- Harici depolama aygıtı desteği
Tüm bu özellikleri ücretsiz kullanabilirsiniz. KMPlayer VIP aboneliğiyle torrent istemcisi, video/ses kırpma, MP3 dönüştürme gibi özellikler geliyor.
- Desteklenen Video ve Müzik Formatları: AVI, MP3, WAV, AAC, MOV, MP4, WMV, RMVB, FLAC, 3GP, M4V, MKV, TS, MPG, FLV
- Desteklenen Altyazı Formatları: DVD, DVB, SSA/ASS Subtitle Track. SubStation Alpha (.ssa/.ass). SAMI(.smi). SubRip (.srt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub/.idx), SubViewer2.0 (.sub), MPL2 (.mpl/.txt), TMPlayer (.txt), Teletext, PJS (.pjs) , WebVTT (.vtt)
KMPlayer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 647
- DOSYA BOYUTU 24.50 MB
- Üretici KMPlayer.com
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KMPlayer, iOS cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz güçlü ve ücretsiz bir medya oynatıcıdır.
KMPlayer, iOS kullanıcılarının iPhone, iPad ve iPod Touch cihazları üzerinde ücretsiz olarak kullanabilecekleri gelişmiş özelliklere sahip popüler medya oynatıcının mobil versiyonudur.
Ekstra bir codec veya uğraş gerektirmeden tüm popüler medya dosyalarını iOS cihazlarınız üzerinde oynatmanıza olanak sağlayan uygulama, aynı zamanda kullanıcıların kendi içeriklerini düzenleyebilmelerine de olanak sağlar.
230 ülkede 36 farklı dilde kullanıcılara sunulan KMPlayer, modern görünümlü ve şık bir arayüzü kullanıcılarla buluşturmaktadır. Kullanımı oldukça kolay olan uygulama, daha önce PC'leri üzerinde popüler medya oynatıcıyı kullanmış olan kullanıcılar için zaten oldukça tanıdık gelecektir. KMPlayer'ı ilk kez mobil cihazlarınız üzerinde kullanıyor olsanız bile uygulamanın kullanımına kısa zamanda alışacağınızı söyleyebilirim.
PC üzerinde yakalamış olduğu başarıyı iOS cihazlar üzerine de taşımayı isteyen KMPlayer, bu nedenle mobil piyasada yer alan rakiplerine nazaran çok daha gelişmiş bir medya oynatma deneyimini kullanıcılarıyla buluşturuyor.
iOS cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz ve her türlü medya dosyasını sorunsuz bir şekilde oynatabileceğiniz bir medya oynatıcıya ihtiyaç duyuyorsanız, KMPlayer denemeniz gereken uygulamalar arasında ilk sırada yer alıyor.
KMPlayer tarafından desteklenen dosya uzantıları:
.3g2, .3gp, .3GP2, .3gpp. Amv, .Asf, .Avi, .Divx, DRC. Dv, f4v, .flv, .gvi, .GXF, .iso, .m1v, .M2v, .M2t, .m2ts, .m4v, .mkv, .mov, .MP2, .mp2v, .mp4, .mp4v, .mpe, .mpeg, .MPEG1 , .MPEG2, .MPEG4, .mpg, .mpv2. .mts, .mtv, .mxf, .MXG, .nsv, .nuv, .ogm, .ogv, .OGX, .ps, .rec, .rm, .rmvb, .tod, .ts, .tts, .vob, .VRO, .webm, .wm, .wmv, .wtv, .Xesc
KMPlayer tarafından desteklenen codecler:
MPEG - 1/2, DivX (1/2/3), MPEG - 4 ASP, DivX 4/5/6, XviD, 3ivX D4, H.261, H.263/H.263i, H.264/MPEG - 4 AVC, Epak, Theora, Dirac/VC - 2, MJPEG (A/B), WMV ½, WMV 3/WMV - 9/VC - 1 1, Sorenson 1/3 ( Quicktime ), DV (Digital Video), On2 VP3/VP5/VP6 Evet, Real Video 1/2, Real Video 3/4
KMPlayer Özellikleri:
- Medya kütüphanesi
- Düzenleme özelliği
- Video oynatma hızı ayarlama
- Video oynatma
- Ekran oranı ayarlama
- Ekran kilidi
- Ses kontrolü ve hızlı ileri/geri alma
- Videoları kaldığı yerden devam ettirme
- Önceki ve sonraki dosya görünümü
KMPlayer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,922
- DOSYA BOYUTU 31.50 MB
- Üretici KMPlayer.com
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KMPlayer, Mac bilgisayarınızda ek codec kurulumu yapmadan ses ve videoları oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcı.
KMPlayer, Mac kullanıcısı olarak yerel ve harici diskinizdeki tüm ses ve video dosyalarını format farketmeksizin açma yeteneğine sahip ücretsiz indirip ömür boyu ücretsiz kullanabileceğiniz bir medya oynatıcı. Mac OS X sistemli bilgisayarınızda fazlasıyla film ve dizi izleyen, müzik dinleyen biriyseniz kesinlikle tavsiye ederim.
Ekstra codec kurulumu yapmadan dilediğiniz film, dizi, video ve müzik dosyalarını sorunsuzca açıp görüntüleyebileceğiniz gelişmiş medya oynatıcıda ihtiyacınız olan tüm özelikler mevcut ve klavye kısayollarıyla çok daha hızlı şekilde multimedya dosyalarını aktarma şansına sahipsiniz.
Renk ayarı yapma, video döndürme (iPhone’unuzda ters çektiğiniz videoları kolaylıkla döndürebiliyorsunuz), oynatma hızını ayarlama (hemen akıp giden sahnelere detaylıca bakmanız mümkün), seçili dosyalardan oynatma listesi hazırlama (ister mp3 listesi hazırlayın isterseniz de parça videolarınızı aktarın), altyazı senkronize etme gibi temel özellikleri destekleyen KMPlayer’ın arayüzü de Mac OS X sisteminin sadeliğine uygun tasarlanmış.
Klavye kısayolları:
- Yukarı : Ses yükseltme
- Aşağı : Ses kısma
- Enter : Tam ekran moduna geçme
- Boşluk : Oynatma, durdurma
- Sağ : 5 saniye ileri sarma
- Sol : 5 saniye geri sarma
- Command + Sağ : 30 saniye ileri atlama
- Command + Sol : 30 saniye geri dönme
- [ : Altyazıyı 0.5 saniye geri alma
- ] : Altyazıyı 0.5 saniye ileri alma
- Shift + [({) : Altyazıyı 5 saniye geri ayarlama
- Shift + ](}) : Altyazıyı 5 saniye ileri ayarlama
- Command + O : Dosya açma
Ekstra codec kurulumu gerektirmiyor.