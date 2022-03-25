AVS DVD Player, DVD oynatma programı arayanlar için basit, güçlü ve ücretsiz bir çözüm.

Can Çevrim - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayarınız üzerinden DVD filmler izliyorsanız, bu işe uygun bir yazılım olmaksızın ne kadar uğraştırıcı ve can sıkıcı bir durum olduğunu bilirsiniz. Kullanılamayan menüler ya da hangi VOB dosyasını hangi bölüme denk geldiğini bilememe gibi birbirinden uğraştırıcı sorun, sizi film izleme keyfinden edebilir.

AVS DVD Player tam da bu noktada devreye giren başarılı ve ücretsiz bir yazılım. Yazılımı kurduktan sonra rahatlıkla DVD'lerinizi menüleriyle birlikte oynatabilir hatta dilerseniz destekleyen filmlerinizi 7.1 ses desteğiyle izleyebilirsiniz. Yazılımın kendi kendini güncelleyebilme özelliğide yenilenen yapısından sürekli olarak faydalabilmenizi sağlıyor. DVD filmelerini izlemek için eşsiz bir araç olarak görülen AVS DVD Player ücretsiz olması ile de kullanıcılarının yüzünü güldürüyor.

AVS DVD Player Özellikleri

Tamamen Ücretsiz

Her yönüyle ücretsiz bir DVD oynatma yazılımı, hiçbir özellik kısıtlaması, kullanım süresi veya damga gibi bir sorun yok. Herhangi bir spyware veya adware de içermiyor.

Uluslararası DVD, Video ve Ses Oynatıcısı

Çok geniş video format desteği ile birlikte hemen hemen tüm video dosyalarını oynatabilme. DVD (PAL, NTSC, VCD, SVCD) formatlarından tüm MPEG 4 türlerine (DivX, XviD vb.) destek veren yazılım aynı zamanda MPEG1, MPEG2, AVI, Real Media videolarını, Quick Time dosyalarını, WMV dosyalarını (WMV-HD dahil), H.263, H.264, mobil video formatlarını (3GP, 3GP2, MP4) da oynatabiliyor. Bu güçlü uyumluluk AVS DVD Player'ı evrensel bir oynatıcı yapıyor.

Stereo'dan Surround'a Dönüştürme

Yazılım mühendisleri tarafından üretilen benzersiz bir yapım olan programın içerisine yerleştirilmiş Surround Effect özelliği ile sıradan stereo filmleri dönüştürülmüş ses kalitesi ile çok kanallı surround ses olarak (3.1, 5.1, 7.1 hoparlör konfigürasyon desteği) dinleyebiliyorsunuz.

Sahneler Arasında Kolay Navigasyon

Kolay ve hızlı gezinme, favori setleri kullanma, interaktif bölüm arayüzü ile çok kolay bir gezinti sistemine sahip yazılım favorilerinizi düzenlemenize ve ayarlamalar yapabilmenize olanak sağlıyor.

Çoklu Dil Desteği

DVD içerisindeki seslendirmeler, audio trackler ve altyazı dosyaları arasında istediğinizi görüntüleyebilme.



Program Özellikleri İle Bütün Bir Çözüm Oluşturma

Konforlu bir film keyfi için, DVD'de özellik desteği mevcutsa gösterim açısını belirleme, her tür video kaynağı destekleme (HDD, taşınabilir medya, LAN), otomatik olarak ayarlanan Aspect Ratio (Ekran Oranı), tek tıklama ile tam ekran moduna geçme, menü seçeneklerine tek bir tıklama ile ulaşma ve skin destekli arayüz gibi özellikler ve dahası sizi bekliyor.

AVS DVD Player İndir

Ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen başarılı uygulama geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Dileyen herkes indirip kullanmaya devam edebilir.