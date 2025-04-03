Spotify'dan Nabza Göre Şerbet! Müzik Ortasında Jenerasyona Özel Reklamlar Çıkacak

Spotify, reklam dünyasında önemli bir adım atarak reklamverenlerin Spotify'ın kayıtlı kullanıcılarına gerçek zamanlı açık artırmalarla ulaşmasını sağlayan Spotify Ad Exchange (SAX) adlı yeni bir programatik sistemi duyurdu.

Müzik İçeriklerinde Reklam Devri Başlıyor

Şirket; SAX için Google'ın talep tarafı platformu Display & Video 360, Magnite, Yahoo DSP ve Adform gibi önemli iş ortaklıkları kurdu. The Trade Desk de bu platformu destekleyecek. SAX, reklamverenlere tam adreslenebilirlik ve ölçümleme gibi yetenekler verecek.

Başlangıçta iş ortakları Spotify'ın müzik içeriklerindeki ses, video ve görüntü formatlarında reklam yayınlayabilecekler. Podcast desteği de yakında eklenecek.

SAX; ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Singapur, Brezilya ve Meksika'da kullanıma sunulacak. Diğer bölgelere gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Sesli Reklam Senaryolarıyla Gençlere Ulaşacaklar

Bu değişiklikler, özellikle gün boyunca uygulamayla doğrudan etkileşimde olmadıkları zamanlarda bile yayın hizmetine erişen, aranan Gen Z demografisine ulaşmanın yeni yolları olarak pazarlamacılara sunuldu.

Spotify, reklam tekliflerine yapay zekayı entegre ederek pazarlamacıların ABD ve Kanada'daki Spotify Ads Manager'ı kullanmalarına, ardından sesli reklamları için senaryo ve seslendirmeler oluşturmalarına olanak tanıdı. Üstelik hiçbir maliyet olmadan. Yapay zeka araçlarını kullanmanın reklamverenlerin cebine hiçbir eksisi olmayacak.