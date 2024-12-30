Spotify'da Garip Hata: Şarkı Arayan +18 Video İzleyebiliyor

Spotify kuşkusuz günümüzdeki yasal yollarla müzik dinlemenin en uygun fiyatlı ve en kolay yolu. Bu nedenle platform, ülkemizde ve dünyanın geri kalanında oldukça yaygın. Ancak son yaşanan bir skandal Spotify'ın başını ağrıtacak gibi duruyor. Spotify'da şarkı aratan kullanıcılar, +18 videolarla karşılaşabiliyor. İşte detaylar!

Spotify'da Kullanıcılarına +18 Videolar Gösteriyor

Spotify kullanıcıları, dün gece yaptığı şarkı aramalarında beklenmedik sonuçlarla karşılaştı. Örneğin bir Reddit kullanıcısı, Rapçi M.I.A. şarkıları dinlemek için yaptığı bir aramada, +18 pornografik görüntülerle karşılaştı. Kullanıcılar yaşadıkları olaya dair ekran görüntülerini de paylaştı.

Gloabal teknoloji basının olayla ilgili yaptığı araştırma benzer videoların sıkça platformda yer aldığını gösterdi. Tamindir olarak biz de kontrolünü sağladığımızda +18 videoların sayısının "hatrı sayılı" olduğunu gördük. Konuyla ilgili hızla harekete geçen Spotify, bu videoları kaldırdığını açıkladı.

Ancak küçük sansürler ile platformun politikalarını aşmayı başaran çok sayıda videonun hala Spotify uygulamasında yer aldığını söylemek mümkün. Bu videoların en başında Spotify’ın moderasyon sürecinden nasıl geçtiği belirsiz. Ancak bu kadar popüler platformlarda görülmemiş bir şey de değil.

Örneğin sosyal medya şirketleri tüm dünyada içeriklerin moderasyonu için ekipler çalıştırır. Söz konusu çalışanlar her gün binlerce video izleyerek topluluk kurallarını ihlal eden hiçbir şey olmadığından emin olur. Ancak zaman zaman bazı içerikler gözden kaçabilir.

Günümüzde bunun yaşanmadığından emin olmak adına yapay zeka teknolojileri de sıkça kullanılıyor. Yine de bu kadar çok içeriğin olduğu ve otomasyonların küçük hilelerle kandırılabildiği alanlarda mutlaka gözden kaçanlar oluyor. Asıl merak edilen ise Spotify'ın bundan sonra nasıl bir moderasyon süreci izleyeceği.