Spotify "Daylist" Sosyal Medyada Büyük İlgi Topladı!

Spotify, Kasım ayında kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını derinlemesine inceleyen Wrapped ile sosyal medya akışlarını ele geçirdi. Şimdi ise kişiselleştirilmiş gün listeleri internette büyük bir ilgi görüyor.

Gün listeleri, kullanıcıların zevklerine ve dinledikleri müziklere göre oluşturulmuş çalma listeleridir. Çalma listesi her kullanıcı için gün boyunca değişiyor.

Spotify, geçtiğimiz hafta gün listeleri için yapılan aramalarda %20.000'lik bir artış olduğunu bildirdi. Çalma listelerini Instagram Hikayeleri'nde yayınlamak son günlerde bir trend haline geldi, ancak gün listeleri geçtiğimiz yılın Eylül ayında kullanıma sunulmuştu.

Spotify Gün Listeleri Kişiye Özel İsimlendirmesiyle X’te ve Instagram'da Sıkça Paylaşılıyor

"Salı sabahı romantik do minör", "Perşembe öğleden sonra başyapıt" ve "Cuma sabahı benzersiz kütüphane" gibi isimler taşıyan çalma listeleri her kullanıcıya özel isimlendirmeyle geliyor.

Spotify verileri, son yıllarda insanların kişiliklerini çevrimiçi ortamda göstermeleri için popüler bir yol haline geldi. Wrapped gibi gün listeleri de insanlara aşırı spesifik zevklerini göstermenin kolay bir yolunu sundu.

Ancak bazı insanlar gün listesi başlıklarını "aşırı düşünen yumuşak öğleden sonra" ya da "üzgün umutsuz romantik akşam" gibi kişisel hakaret olarak algıladı.

X’te bir "Kaçınız spotify'in gün listesi tarafından kişisel olarak mağdur edildi? Bu çalma listesi başlıklarını görmek istiyorum, lütfen" diye paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar ise Spotify'ın bu listelerini beğendiklerini aktardı.

Gün listeleri yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Fakat yakın bir zaman içerisinde ülkemizde de kullanıma sunulacak.

Spotify'ın size özel listelerini kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.