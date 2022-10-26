Spotify Hedeflediği Abone Sayısına Ulaştı: Fakat Başka Bir Sorun Var

Spotify, salı günü yaptığı açıklamada 195 milyon ücretli aboneye sahip olduğu ve yılın son çeyreğinde 7 milyonluk bir artış ile 1 milyon net yeni abone beklentilerini aştığını duyurdu. Yıl sonuna kadar bu sayının 200 milyon sınırını geçmesi bekleniyor.

Ancak abone sayısındaki artışın beklentileri karşılaması Wall Street'i pek memnun edemedi. Bunun sebebi ise online müzik dinleme platformundaki abone sayısı her geçen gün artış gösterse de hisse senetleri, mesai sonrası işlemlerde %6 oranından fazla bir düşüş yaşadı.

Abone Artıyor Kazanç Azalıyor

Spotify'ın brüt kar marjı geçen yıldaki aynı dönem verilerine kıyasla iki puan daha düşük. Bu durum tahminlerin altında bir sonuca ulaştıklarını temsil ediyor.

Şirket, yaşanan düşüşü “hak sahibi yükümlülükleri için önceki dönem tahminlerine yapılan olumsuz bir düzeltme”'den kaynaklandığını belirtiyor.

Fiyatlandırmanın da bu durumda etkisi olduğuna dikkat çekiliyor. Yurt dışında fiyat artışı olan Apple Music konusunda sorulan sorulara CEO Daniel Ek, eğilim takibi için plak şirketleriyle çalışacağını belirtti.