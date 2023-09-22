Uzun Süredir Beklenen Spotify HiFi'nin Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

High Fidelity kelimelerinin kısaltması olan Hi-Fi, ses kaydının doğru ve orijinaline en yakın şekilde dinleyiciye ulaştırılması için kullanılan bir terimdir. Hi-Fi sesi, mümkün olan en yüksek kaliteyi sunmak için özel olarak tasarlanmış Hi-Fi ses sistemleri ile dinlemek gerekiyor.

Spotify, daha önceden HiFi özelliğini 2021'in sonuna kadar premium olarak piyasaya sürmeyi planladığını duyurmuştu. Apple Music ve Amazon Music'in ekstra ücret ödemeden bu özelliği kullanıcılarına sunmasının ardından Spotify, bu özelliği çıkartmayı ertelediğini bildirdi.

Farklı İsimle Kullanıcılara Sunulacak

Spotify'ın HiFi katmanından bahseden en son rapor Haziran 2023'e aittir ve katmanın "Supremium" olarak yeniden adlandırıldığını iddia etmektedir.

Spotify'ın yaklaşan HiFi katmanı hakkında sızdırılan birçok bilgi var. Redditor'a göre, uygulama içindeki kod, yapay zeka ile çalma listeleri oluşturma yeteneği ve her ay 30 saat sesli kitap dinleme gibi bazı özellikleri ortaya çıkarıyor.

Uygulamanın kodu ayrıca sesli kitap dinleme saatlerine erişimin yalnızca Bireysel, İkili ve Aile planlarının plan yöneticilerine açık olduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca 24 bit kayıpsız müzik, kütüphaneyi ruh hali, aktivite ve türe göre filtreleme yeteneğinin yanı sıra bazı gelişmiş miksleme araçları da sunulacak. Yeni özellik müşterilerin bir çalma listesinin sırasını BPM'ye veya dans edilebilirliğe göre özelleştirmesine veya ton ve tempoyu kullanarak en iyi diziyi oluşturmak için "akıllı sıra"yı kullanmasına olanak tanıyacak.

Ayrıca uygulamanın kodu, kullanıcıya dinleme alışkanlıkları hakkında bilgi vermesi ve hangi ses karışımının kendisine özgü olduğunu keşfetmesi beklenen "Soundcheck" adlı bir şeyden bahsediyor.

Spotify'ın "Supremium" katmanının fiyatı koda göre aylık 19,99 $ olarak belirlendi. Son olarak, standart premium hesapların ayda 20 saat sesli kitap dinlemesi sağlanacak gibi görünüyor, ancak kodda şu anda ne olduğu bilinmeyen Nemo Duo ve Nemo Ailesi'nden de bahsediliyor.

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