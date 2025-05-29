Spotify'da Sevdiğiniz Konular Hakkında Tartışma Başlatabileceksiniz

Spotify'ı podcast için kullananların hoşuna gidecek yeni bir özellik, uygulamaya entegre edildi. Hem içerik üreticilerinin, hem de dinleyicilerinin kişiselleştirme ayarlarını yeniden elden geçiren ve kolaylık sunan bu özellik, sıklıkla kullanılan kısayolların altında bir dizi podcast ve video podcast önerilerinde bulunacak.

Bunlar ya kullanıcıların sıklıkla izledikleri türden olacak, ya da bambaşka içerik önerileri. Önünüze çıkan programların neden karşınıza çıktığına dair açıklamalar da küçük notlar şeklinde iliştirilecek. Ayrıca son izlediğiniz bölümleri bulmak da aşırı kolay olacak.

Spotify Takip Edilen Podcast Akışı Bölümü

Yeni özelliğin adı "Podcast Following Feed." Takip ettiğiniz programlar burada yer alıyor. Tüm abonelikler ve podcastlerin yeni bölümleri kolayca burada bulunacak. Bütün içeriklerin tek bir yerde toplanması, erişilebilirlik ve kolaylık sunacak.

Threaded Replies: Tartışma ve Sohbet Takibi

Spotify'daki yenilikler bunlarla da bitmeyecek. Yakında "Threaded Replies" adında bir tartışma ve sohbet takip sistemi platforma eklenecek. İçerik üreticileri, Spotify for Creators hesapları üzerinden yorum ayarlarını tamamen kontrol edebilecekler. Yine içerik üreticileri, bu tartışmalara emojiler ile tepki vererek etkileşime girebilecekler.

"Bu Podcast'te Yer Alanlar" Sekmesi

"In this episode" ibaresiyle başlayan bilgi sekmeleri, yakın zamanda tüm kullanıcıların erişimine açılacak. İçerik üreticileri bu sekmeyi kullanarak Spotify'da ürettikleri içeriklere bağlantı ekleyebilecekler. Örneğin podcast içeriğinde bir parçadan veya başka bir podcastten bahsedildiyse bölümlere doğrudan link eklenebilecek.