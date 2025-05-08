Spotify Uygulamasını Kullanmak Artık Çok Kolay

Spotify bugün itibarıyla kademeli olarak sunmaya başladığı bir dizi özellikle uygulamasını neredeyse baştan aşağı yeniledi. Değişiklikler özellikle Premium kullanıcıları için olsa da bazıları herkesin hayatını kolaylaştıracak cinsten. Uygulamayı daha pratik ve kullanımı kolay hale getiriyor.

Üstelik yapay zeka destekli özellikleri sayesinde Spotify çok daha "zeki" de olacak. Özellikler önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılacak. Gelin o zamana kadar yeni özelliklere şöyle bir detaylıca bakalım.

Spotify Yeni + Tuşuyla Pratik Kullanım Sunuyor

Mobil uygulamanın sağ alt köşesine eklenen + tuşuyla artık çalma listesi oluşturmak, arkadaşlarla müzik listeleri oluşturmak ve beraber bir Blend'e katılmak çok daha kolay. Desteklenen ülkelerde Premium kullanıcılar gerçek zamanlı birlikte dinleme özelliği Jam'e ve yapay zeka destekli "AI Playlist" seçeneğine erişim sağlıyor.

Eklenen "Your Library", yani Kütüphanen sekmesi, Spotify'ın alt menüsündeki üçüncü sıraya kaydırıldı.

Şarkılara 30 Günlük Mola Tanımlama

Bundan böyle aynı gün içinde yüz kere dinlediğiniz ve sonra bıkıp listeden çıkardığınız şarkıları "Snooze" özelliği sayesinde 30 günlüğüne tavsiyeler arasından kaldırma şansınız var. "Gizle" butonu da daha sade bir hale getirildi. Artık bir çalma listesinden sildiğiniz şarkıyı tüm cihazlarda gizliyor.

"Beğenilen Şarkılar" listesini tür filtresiyle süzüp tek tuşla bir çalma listesine dönüştürme seçeneği de eklendi ancak bu özellik şimdilik ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'daki kullanıcılara özel. Neden sadece bu ülkelerde aktif olduğu açıklanmasa da Spotify'ın bu özelliği kademeli yaymayı planladığı düşünülüyor.