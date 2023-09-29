Spotify Podcast Bölümünü Geliştiriyor: Transkript Özelliği Yolda

Spotify podcast, ücretsiz olarak kullanıcıların oluşturdukları podcast içeriklerini platform üzerinden paylaşmalarına imkan veren spotify ürünüdür.

Spotify podcast kısmı için yeni bir özellik getiriyor. Sadece belirli podcast’ler için açık olan otomatik transkript özelliğini dünya çapında içerik oluşturucuların kullanımına sunuyor.

Hem Oku Hem Dinle

Yeni özellik, kullanıcıların bir podcast bölümü dinlerken bölümün gerçek zamanlı transkriptine erişmesini sağlayacak; dinleyiciler bölümleri hem dinleyerek hem de okuyarak takip edebilecekler.

Kullanıcılar, tıpkı şarkılarda olduğu gibi bölümün altına kaydırarak transkripte erişebilecek, podcast ve metin birbirine senkronize şekilde ilerleyecek.

Şirket, yakında özelliğe görsel desteği de eklemeyi planlıyor böylece podcasterlar programlarda bahsettiği bir şeyin fotoğrafını transkripte ekleyebilecek.

Podcast yayıncıları artık bir bölüme konularına göre ayırdıkları zaman damgaları ve konuların içeriğini açıklayan önizlemeler ekleyebilecek. Böylece kullanıcılar bölümü dinlemeden önce neler konuşulduğuna göz gezdirip dilediği kısımları dinleyebilecek.

Spotify geçtiğimiz günlerde podcastleri sesli olarak başka dillere çevirmeye olanak tanıyan yapay zeka destekli yeni çeviri özelliğini test ettiğini açıkladı. Şirket, yeni özelliği için yapay zeka şirketi OpenAI ile iş birliğine gitti.

Siz yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz, aktif olarak Spotify kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.