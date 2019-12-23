Spotify Premium Fiyatlarında Önemli İndirim! Kaçırmayın

Dünyanın en çok kullanılan müzik yayın plarformlarından bir tanesi olan Spotify, abonelik ücretlerinde indirime gitti. Spotify Premium için daha önce 54 lira civarında olan üç aylık ücret, bir süreliğine 17,99 liraya düştü.

200 milyon kullanıcısıyla müzik yayını konusunda liderliğini sürdürmeye devam eden İsveç merkezli Spotify, daha fazla kullanıcı edinebilmek adına Premium abonelik ücretlerinde çeşitli indiirmler yapıyordu. Yeni bir kampanya daha başlatan Spotify, birçok kişinin ilgisini çekebilecek indirime gitti. Normalde 3 ay için 53.97 TL ödemek durumunda olan kullanıcılar, kampanya kapsamında 17.99 TL ödeyecek. Yani yaklaşık yüzde 77 oranında bir indirim söz konusu.

Ancak bu indirimden herkes faydalanamayacak. Spotify'ın bu kampanya ile amacı ilk kez Premium aboneliğe geçiş yapacakları teşvik etmek. Halihazırda Premium üyeliği olan ve kampanyaya katılmak için üyeliğini iptal edenler veya daha önce Premium abonelikten yararlanmış olanlar bu kampanyaya dahil olamayacak.