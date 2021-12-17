Spotify Radyo Yayınlarını Podcast'e Çevirmek İstiyor

Spotify radyoyu podcast'e çevirme şirketini satın aldı. Müzik ve podcast devi Spotify'ın yeni satın alımı ile radyolar büyük bir devrimle karşı karşıya kalabilir.

Spotify geçtiğimiz günlerde başka bir ses platformunu daha satın aldı ve bu sefer radyoyu modern çağa ayak uyacak şekilde değiştirmek istiyor.

Yayın şirketi, radyo yayıncılarının programlarını podcast'lere dönüştürmek için bir araç sunan Avustralya merkezli bir firma olan Whooshkaa'yı satın aldığını duyurdu.

Spotify radyoyu podcast'e çevirme şirketini satın aldı

Spotify, net bir hedefi olan podcast yayıncıları için sunulan Megafon paketine bu şirketin teknolojisini entegre etmeyi planlıyor. Radyo istasyonları, reklam destekli podcast bölümleri sunarak gösterilerden daha fazla kazanç sağlayabilir.

Whooshkaa, Spotify'ın diğer çabalarından bazılarını da güçlendirmek için kullanılabilir. Avustralya merkezli firmanın kurucusu olan Rob Loewenthal, Whooshkaa'nın ayrıca konuşmadan metne (ve metinden konuşmaya) teknolojisine, akıllı ev entegrasyonuna ve kurumsal düzeyde podcast kaydetme araçlarına sahip olduklarının altını çizdi.

Ne Spotify ne de Whooshkaa, podcast'leri otomatik olarak kopyalamak veya podcast özelliklerini artırmak için bu teknolojiyi kullanmaktan bahsetmedi, ancak bu teknik bilginin bir kısmının taşınması şaşırtıcı olmaz.

Satın almanın şartları ise şimdilik tam olarak belirlenmiş gibi görünüyor. Spotify daha fazla radyo ağını podcast sunmaya ikna edebilirse, kataloğunu genişletebilir ve daha fazla dinleyici çekebilir.

Bu programlardan birkaçı bu yoldan kaçınmak istese bile, radyo dinleme azaldıkça ve daha fazla istasyon her zamanki canlı yayın reklamlarını tamamlamanın yollarını aradıkça Spotify'ın başarılı olma şansı artıyor.

Ücretsiz Spotify Premium Nasıl Alınır?

Ücretsiz Spotify Premium kampanyası başladı. Kampanya kapsamında hiçbir ücret ödemeden 3 ay boyunca premium sürüme sahip olabilirsiniz. Peki, Spotify Premium bedava nasıl kullanılır? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İlk olarak cihazınızda yüklü olan web tarayıcısını açın.

Web tarayıcısı üzerinden Spotify resmi internet sitesini ziyaret edin.

Sayfanın ortasında yer alan "3 ay ücretsiz kullan" butonuna tıklayın.

Üyeliğiniz ile giriş yapın. Bu fırsattan yararlanmanız için daha önce premium sürümünü kullanmamış olmanız gerekiyor.

Premium aboneliğine sahip olan kullanıcılara önemli avantajlar sunuluyor. Bu avantajların başında reklamsız müzik ve podcast dinleme deneyimi geliyor. Aboneler, uygulama üzerinden herhangi bir reklama maruz kalmadan müzik ve podcast dinleyebiliyor.