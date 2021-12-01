Spotify Wrapped 2021 Yayınlandı! Spotify'da En Çok Dinlediğiniz Şarkılar

Spotify Wrapped 2021, müzik tutkunlarının yıl içinde en çok beklediği etkinliklerin başında geliyor. Spotify'da en çok dinlediğiniz şarkılar listesini eğlenceli şekilde gösteren Wrapped, birkaç dakika önce yayınlandı. 2021 yılında en çok dinlediğiniz şarkılara ve türlere odaklanan Spotify 2021 Özeti listesine hemen göz atabilirsiniz.

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme uygulaması Spotify, uzun yıllardır Wrapped adını verdiği bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlikle birlikte kullanıcılarına kişiselleştirilmiş veriler sunuyor. Bu verilerin içerisinde kaç dakika şarkı dinlendiği, en çok hangi şarkıyı tercih ettiğin ya da buna benzer detaylar yer alıyor.

Spotify kullanıcılarının merakla beklediği açıklamaların başında gelen Wrapped 2021, bugün itibarıyla yayınlandı. Spotify uygulamasının ana sayfasından kendi listesinize ulaşabilirsiniz. Yapmanız gereken Spotify uygulamasını indirmek ve kullanıcı isminizle oturum açmak. Sonrasında uygulamanın ana sayfasında Spotify 2021 Özeti başlığı altından detayları görebilirsiniz.

Spotify Wrapped 2021 ya da Türkçe İsmiyle Spotify 2021 Özeti Yayında

İsveç merkezli müzik dinleme uygulaması, kişisel listelerle birlikte 2021 yılına dair çeşitli veriler de açıklandı. Platform üzerinde yılın en çok tercih edilen listeleri ve diğer detayları ise aşağıdaki gibi oldu.

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı, 9.1 milyardan fazla dinlenmeyle Latin trap ve reggaeton müzik türünün son yıllarda öne çıkan ismi Porto Riko’lu sanatçı Bad Bunny oldu. Bad Bunny’nin bu haberi ilk duyduğunda verdiği tepkiyi BURADAN görebilirsiniz. Bad Bunny’den sonra dünya zirvesini sırasıyla Taylor Swift ve BTS takip etti. Böylece bu senenin dünya genelinde en çok dinlenen sanatçıları listesinde ilk defa bir K-pop grubu zirveye adını yazdırdı. Spotify’da 2021 yılında en çok dinlenen şarkılar listesinde 1.1 milyardan fazla dinlenmeyle zirvenin sahibi, Olivia Rodrigo’nun drivers license adlı şarkısı oldu.

Zirvenin ilk üç sırasında yer alan diğer şarkılar ise sırasıyla; Lil Nas X’ten MONTERO (Call Me Your Name) ve The Kid LAROI ile Justin Bieber’in birlikte seslendirdikleri STAY oldu. 2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen albümlerde ise iki kadın sanatçı öne çıktı. Olivia Rodrigo’nun SOUR, Dua Lipa’nın Future Nostalgia albümleri listenin ilk iki sırasına yerleşirken, bu iki kadını Justin Bieber’ın justice albümü takip etti. 2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen podcast yayınlarında zirve değişmedi. The Joe Rogan Experience, listenin birinci sırasında yer alırken, Call Her Daddy ve Crime Junkie de listenin iki ve üçüncü sırasına yerleşti.

2021'de Türkiye'de En Çok Hangi Şarkı Dinlendi

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçı bu sene de değişmedi ve Ezhel 2021 yılında dördüncü kez üst üste Türkiye genelinde Spotify’da en çok dinlenen sanatçı oldu. Ezhel’i yine bir rap sanatçısı olan UZI ve hemen ardından ise yıllardır ilk beşteki yerini koruyan Sezen Aksu takip etti. Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar listesinde Sefo’dan Bilmem mi?, Madrigal’den Seni Dert Etmeler, UZI’den Krvn, Ezhel’den Bul Beni ve pop müziğin son yıllarda yükselen ismi Edis’ten Martılar adlı şarkılar yer aldı.

Türkiye’de 2021 yılının en çok dinlenen albümlerinde rap müziğin ağırlığı hissedildi. UZI’den Kan ve BEGE’den BEGEFENDİ albümleri zirvenin ilk iki sırasında yer aldı. Zirvenin üçüncü sırasına ise rock gurubu Duman’ın Belki Alışman Lazım adlı albümü yerleşerek, 2000’ler nostaljisini listelere taşıdı. Türkiye’de 2021 yılında en çok dinlenen podcast yayınlarında daha çok kişisel gelişim teması ön plana çıktı. Kendine İyi Davran ve Merdiven Altı Terapi gibi yayınlar, listenin bir ve ikinci sırasına yerleşirken, zirvenin üçüncü sırasında ise Sesli Kitap Dünyası yer aldı.

İşte 2021 yılı Spotify TOP listeleri:

GLOBAL SONUÇLAR

Bad Bunny

Taylor Swift

BTS

Drake

Justin Bieber

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:

“drivers license” - Olivia Rodrigo

“MONTERO (Call Me By Your Name)” - Lil Nas X

“STAY (with Justin Bieber)” - he Kid LAROI

“good 4 u” - Olivia Rodrigo

“Levitating (feat. DaBaby)” - Dua Lipa

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen albümler:

SOUR, Olivia Rodrigo

Future Nostalgia, Dua Lipa

Justice, Justin Bieber

=, Ed Sheeran

Planet Her, Doja Cat

2021 yılında dünya genelinde en çok dinlenen podcast’ler:

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Crime Junkie

TED Talks Daily

The Daily

TÜRKİYE

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

Ezhel

UZI

Sezen Aksu

Duman

cakal

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçılar:

Ezhel

UZI

cakal

Batuflex

Emir Can İğrek

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Sezen Aksu

Zeynep Bastık

Billie Eilish

Lil Zey

Sertab Erener

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

“Bilmem Mi?” - Sefo

“Seni Dert Etmeler” - Madrigal

“Krvn” - UZI

”Bul Beni” - Ezhel

“Martılar” - EDIS

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

Kan - UZI

BEGEFENDİ - BEGE

Belki Alışman Lazım - Duman

Özlüce Trap Boys - Reckol

Made In Turkey - Murda

2021 yılında Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler: