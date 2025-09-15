Spotify'dan Sürpriz: Premium Özellik Ücretsiz Oldu!

Spotify Premium'un en önemli özelliklerinden biri ücretsiz hâle geldi. Dijital müzik platformunun bu hamlesi ile ücretsiz hesaplarda istenen herhangi bir şarkıyı çalma listesinden oynatmak mümkün oldu. Bu özellik, Spotify Premium alınmasının başlıca sebeplerinden biri olarak görülüyordu.

Spotify'da Herhangi Şarkı Ücretsiz Olarak Dinlenebilecek

En iyi müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify, bu zamana kadar ücretsiz kullanıcıların çalma listelerinden istediği şarkıyı oynatmasına izin vermiyordu. Kullanıcının istediği birkaç şarkı çalındıktan sonra platformun verdiği hak sona eriyor ve karışık çalma moduna geçiliyordu. Dolayısıyla kullanıcılar o an istediği şarkıyı değil, rastgele bir şarkı dinlemek zorunda kalıyordu.

Spotify Premium kullanıcıları, dilediği şarkıyı istediği zaman istediği yerde çalabilirken ücretsiz planda böyle bir imkânın olmaması, Spotify'ın ücretsiz sürümünü oldukça işlevsiz kılıyordu. Görünüşe göre bu büyük dezavantaj artık bir sorun değil. Spotify, ücretsiz plandaki seçilen şarkıları oynatma sınırını kaldırdı.

Bu değişiklik, tüm kullanıcılara sunulmaya başlandı. Ücretsiz bir hesaba sahipseniz çalma listenizdeki bir şarkının üzerine dokunabilir ya da arama kısmından o şarkıyı aratabilirsiniz. Daha sonra seçtiğiniz şarkı çalmaya başlayacak ve müzik keyfinize uygun şarkıları dinlemenin keyfini çıkarabileceksiniz.

Spotify'ın En İyi Özellikleri Hâlâ Ücretli

Çalınması istenen şarkılara yönelik uygulanan sınırın kaldırılması, Spotify'ın sonunda ücretsiz hesaplara yönelik adımlar atmaya başladığını gösteriyor ancak dijital müzik platformunun hâlâ pek çok özelliğinin ücretli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir ücretsiz hesabınız varsa aşağıdaki özelliklerden yararlanamıyorsunuz:

Reklamsız müzik dinleme.

Şarkı indirme ve çevrim dışı dinleme.

Yüksek ses kalitesi

Şarkıları arkadaşlarla birlikte dinleme.

Şu anda Spotify'ın bireysel hesabı aylık 59,99 TL. Öğrenciyseniz 32,99 TL'ye Premium hesaba sahip olabiliyorsunuz. 2 Premium hesap kullanma imkânı sunan Duo planı ise aylık 79,99 TL. Aile planından yararlanmak isterseniz aylık 99,99 TL'ye 6 Premium hesabı sunan plandan da faydalanabilirsiniz. Ayrıca bireysel ve öğrenci planlarını 1 ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.