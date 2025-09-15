Instagram'da Filtresiz Fotoğraf Dönemi! Bu Özellik Çok Konuşulacak

Instagram, 2022 yılının en çok kullanılan uygulaması BeReal'dan aldığı özelliği daha fazla kullanıcının erişimine açıyor. Uygulamaya eklenen bu özellikle birlikte sosyal medya platformunda hiçbir düzenleme yapılmadan paylaşılan anlık fotoğrafların sayısında büyük bir artış meydana gelmesi bekleniyor.

Instagram, BeReal Benzeri Özelliği Daha Fazla Kişiye Açıyor

Sosyal medyada çok fazla fotoğraf paylaşan kişilerdenseniz 2022 yılının popüler uygulaması BeReal'ı duymuş olmalısınız. BeReal, isminden de anlaşılacağı üzere gerçeklikten yana bir platform olarak ortaya çıktı. Şu anki çoğu sosyal medya platformundan farklı olarak burada tamamen doğal ve filtresiz fotoğraflar paylaşmak gerekiyor.

Uygulama, günün belirli saatlerinde kullanıcılara aynı anda bildirim gönderiyor ve kullanıcılara o an ne yapıyorlarsa onun fotoğrafını çekmek için süre veriliyor. Bu süre ise oldukça kısa olduğu için acele etmek gerekiyor. Çekilen fotoğraflarda herhangi bir düzenleme işlemi bulunmuyor, her şey son derece doğal görünüyor.

Sosyal medya kullanıcılarını doğal olmaya teşvik eden bu uygulama, piyasaya sürüldükten kısa süre içinde popüler hâle gelmişti. Daha önce Snapchat'in "Snap" özelliği gibi sevilen özelliklerin benzerini sunan Meta, BeReal'ın ilgi gören özelliğini de Instagram'a getirmek için kollarını sıvamıştı. Şirketin Shots olarak adlandırdığı yeni özellik, bir süredir sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyordu.

Tıpkı BeReal gibi düzenleme olmadan fotoğraf göndermenizi gerektiren özellik, şimdi daha fazla kullanıcının erişimine açılıyor. Shots, size BeReal ile aynı deneyimi sunacak ancak BeReal'dan biraz daha farklı çalışacak. Yeni özellik, arkadaşınıza anlık fotoğraf göndermenizi sağlayacak. Arkadaşınız ise bu fotoğrafı sadece bir kez görüntüleme hakkına sahip olacak.

Çalışma biçiminden de anlaşılacağı üzere tamamen BeReal odaklı değil. Daha çok popüler uygulamaların sevilen özelliklerinin bir karışımı gibi görünüyor. Snapchat'in kaybolan mesajları ile BeReal'ın doğallığı ön plana çıkaran özelliği, Shots ile bir araya geliyor. Hikâyeler özelliği gibi bu özelliği kullanarak paylaştığınız fotoğraflar da arşivde kalacak ancak diğer kullanıcılar, onu yeniden göremeyecek.