Spotify Şarkı Sözleri Özelliği Tüm Kullanıcılara Açıldı

Spotify Şarkı Sözleri özelliği resmen duyuruldu. Küresel olarak tanıtılan yeni özellik sayesinde keyifle dinlediğiniz şarkıların sözlerini takip edebilirsiniz.

Spotify'ın en çok beklenen özelliklerinden biri hayata geçiyor: Spotify, Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde tüm Ücretsiz (Free) ve Premium Spotify kullanıcıları için kolay, interaktif ve paylaşılabilir bir deneyim olan şarkı sözleri özelliğini duyurdu.

Şu anda 28 pazarda mevcut olan Şarkı Sözleri özelliğinin dünya genelinde pazara sunulmasıyla birlikte Spotify, dünyanın dört bir yanında daha fazla müzikseverin, her zamankinden daha yüksek sesle ve daha güvenle şarkı söylemelerine imkan sağlıyor.

Spotify bu özelliği hayata geçirmek amacıyla kullanıcılar için Spotify’daki geniş şarkı arşivinin büyük bir kısmına uygulama-içi erişim sağlamak üzere Musixmatch ile iş birliği yaptı.

Spotify Şarkı Sözleri özelliği nasıl kullanılır?

Spotify mobil uygulamasında:

Şarkının “Şu Anda Çalan Görünümü”ne dokunun Dinlerken ekranı aşağıdan yukarı doğru kaydırın Bu son adımla birlikte şarkı çalarken eş zamanlı olarak akan şarkı sözlerini takip edebilirsiniz Paylaşmak için şarkı sözleri ekranının altındaki “Paylaş” ikonuna tıklayın, sonrasında paylaşmak istediğiniz şarkı sözlerini ve hangi platformda paylaşmak istediğinizi seçin

Spotify masaüstü uygulamasında:

Şarkı çalarken “Şu Anda Çalan” çubuğundaki mikrofon ikonunu tıklayın İşte bu kadar! Şarkı çalarken eş zamanlı olarak akan şarkı sözlerini takip edebilirsiniz

SpotifyTV uygulamasında:

Şarkının “Şu Anda Çalan Görünümü”nü açın Sağ köşedeki “şarkı sözleri butonu”na gidin ve şarkı sözleri deneyimini etkinleştirmek istiyorsanız tıklayın Özellik etkinleştiğinde, çalan şarkının şarkı sözlerini ekranda görebilirsiniz

Dinleyiciler, dünyanın dört bir yanındaki şarkı sözlerine erişebilmelerine olanak sağlayan bu özellikle, artık sevdikleri müzik ve sanatçılarla daha derin bir bağ kurabilecek ve şarkı sözlerinin gücüyle her şarkının ardındaki derin anlamı keşfedebilecek.

Şarkı sözleri özelliği, milyonlarca müzikseverin sevdikleri müzik ve sanatçılarla daha derin bir bağ kurabilmesi için iOS ve Android cihazlarda, masaüstü bilgisayarlarda, oyun konsollarında ve TV'de kullanıcıların erişimine hazır.

Şarkı Sözleri özelliği; FireTV Samsung, Roku, LG, Sky ve Comcast dahil olmak üzere Android TV ile birlikte Playstation 4, Playstation 5 ve XBox One'da kullanıcıların erişimine sunuldu.

Şarkı sözleri özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için Spotify’ın blog sayfası For the Record’a göz atabilirsiniz. Haberinize eklemek için yüksek çözünürlüklü görsel ve videoları da burada bulabilirsiniz.