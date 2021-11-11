Spotify Kullanıcı Engelleme Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Dünya genelinde milyonlarca kişinin severek kullandığı müzik akışı uygulaması Spotify, kullanıcılar için önemli bir adım atarak kullanıcı engelleme özelliğini erişilebilir hale getirdi. Daha öncesinde bir kullanıcıyı engellemek için müşteri desteği ile iletişime geçmeniz gerekirken, artık tek bir buton ile yapabileceksiniz.

Spotify Kullanıcı Engelleme Nasıl Yapılır?

Spotify tarafındaki yeni güncelleme ile birlikte herhangi bir kullanıcıyı engellemek için ilgili kişinin profiline girdikten sonra açılır menüdeki kullanıcıyı engelle butonuna basmanız yeterli olacak. Engelleme işleminden sonra ilgili kişi profilinize, dinleme etkinliğinize ya da herkese açık oynatma listelerinize erişemeyecek.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada "Spotify'da kullanıcılarımıza mümkün olan en iyi dinleme deneyimini sunmaya kararlıyız. Gizlilik bizim için son derece önemli ve her zaman önemli olacak. Kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayan engelleme özelliğimiz, bu taahhüt yolundaki en yeni adımımızdır." ifadeleri kullanıldı.

Şirket 2019 yılında yaptığı bir güncelleme ile sanatçı engelleme özelliğini kullanıcılara sunmuştu ancak kullanıcılar o zamandan bu yana herhangi bir profili nasıl engelleyebileceklerine yönelik soru işaretleri barındırıyordu. Nihayet kullanıcılar bu özelliğe kavuşmuş oldu.

Sensor Tower tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Spotify, Ekim 2021 döneminde en çok indirilen dokuzuncu mobil uygulama oldu. Listenin ilk beşinde ise sırasıyla TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp ve Telegram yer alıyor. Spotify listedeki tek müzik akışı uygulaması olarak dikkatleri çekiyor.

Peki siz Spotify tarafından atılan bu yeni adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcı engelleme özelliği bu uygulamada gerekli miydi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.