Spotify Her An Yeni Bir Ses Eklentisine Kavuşabilir: Music Pro Neler Sunacak?

Spotify, geçtiğimiz şubat ayının başlarında abonelik fiyatlarına zam uygulamıştı. Şirket, birçok ülkede uyguladığı bu fiyat artışına ek olarak platformdan elde ettiği kazancı daha fazla artırmaya yönelik hamleler de yapıyor.

Bir süre önce kurs özelliğinin geleceği ve bu özellikle birlikte de kullanıcıların abonelik fiyatlarına ek ücret ödeyerek bu hizmetten faydalanabileceği duyurulmuştu. Şimdi, buna da ek olarak bir ses eklentisinin geleceğini söyleniyor.

Spotify'ın Yeni Ses Eklentisinin Avantajları Ne Olacak?

Daha önce Spotify Hi-Fi seçeneğinin geleceği hakkında söylentiler duyduğumuz platform için şirketin daha farklı bir yol izleyeceği ortaya çıktı. The Verge'nin aktardığına göre göre Spotify, daha yüksek ücretli abonelik planı yerine isteğe bağlı eklentiye izin vermeye karar verdi.

Yeni gelecek eklentinin adının da "Music Pro" olması bekleniyor. Bu eklenti, daha önce bildirilen DJ remix araçlarına ek olarak kayıpsız sesi de bünyesinde barındıracak. Premium aboneliklerine eklenebilecek bu eklentinin fiyatı henüz açıklanmadı.

Music Pro adıyla gelecek olan eklenti, Spotify'ın yeni sürümlerindeki kodlardan keşfedildi. Ücretli olacak olması her Premium kullanıcısının da ödeme yapacağı anlamına gelmiyor. Aboneliği olan kullanıcılar, eğer isterlerse eklentiyi ücretli olarak edinebilecek.