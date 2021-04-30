Spotify Tasarımı Değişiyor ve Yeni Özellikler Geliyor!

Spotify tasarımı değiştirmek için kollarını sıvadı. Dünyanın en popüler dijital müzik platformunun "Kitaplığın" bölümününün tasarımı değişecek. Değişikliğin yanı sıra bazı özellikler de eklenecek. Çok yakında yaıymlanacak güncellemeye ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Spotify Tasarımı Neden Değişiyor?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital müzik hizmeti Spotify, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için çalışmalara devam ediyor. Şirket, yayımladığı blog yazısında "Kitaplığın" bölümünün tasarımında bazı değişiklikler olacağını duyurdu. Tasarım değişikliğinin yanı sıra platforma yeni özellikler de eklenecek.

Aktarılan bilgilere göre değişiklik ile birlikte tüm koleksiyonunuza (müzik ve podcast) göz atmak ve koleksiyonda arama gerçekleştirmek artık çok daha basit olacak. Böylece kullanıcılar kitaplığında yer alan müziklere ve podcastlere daha kolay bir şekilde erişebilecek.

Koleksiyona göz atma işlemine yardımcı olmak için yeni dinamik filtreler eklenecek. Kaydettiğiniz ve eşleleşen içeriklere erişebilmek için albüm, sanatçı, çalma listesi ya da podcast arasından seçim yapabileceksiniz. Hareket halindeyseniz çevrimdışı olarak kullanabilen tüm içeriğinizi tek seferde görüntüleyebilmek için "İndirilenler" filtresine dokunmanız yeterli olacak.

Yeni güncelleme ile birlikte daha iyi sıralama seçenekleri gelecek. Kullanıcılar bu sayede içerikleri alfabetik olarak, en son çalınanlara göre ya da içerik oluşturucusunun adına göre sıralayabilecek. Böylece içerikleri listelemek çok daha pratik hale gelecek.

En çok dinlediğiniz içerikler üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaksınız. Dört taneye kadar çalma listesi, albüm veya podcast yayınını sabitleyebileceksiniz. Böylece söz konusu içeriklere anında erişim mümkün hale gelecek. "Sabitle" seçeneğine ulaşmak için içerikleri sağ kaydırmanız yeterli olacak.

Çalma listesi, albüm ve podcast kapak görsellerini daha geniş bir biçimde görüntüleyebilmek için yeni "Grid" görünümü eklenecek. Beğendiğiniz içerikleri Grid görünümü ile listeleyebilirsiniz. Tasarım değişikliği ve yeni özellikler bunlarla sınırlı olacak. Yeni güncellemenin kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik olduğunu görüyoruz.

Tasarım değişikliği ve yeni özelliklerin yer aldığı güncelleme, önümüzdeki hafta Android ve iOS cihazlarına sahip tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak. Güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu değişiklik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.