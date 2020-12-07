Spotify Uygulamasından Telefondaki Müzikler Dinlenebilecek

Dünyanın en büyük müzik kütüphanesine sahip olan Spotify yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Telefondaki müzikler Spotify uygulamasından sonunda dinlenebilecek. İşte ayrtıntılar.

Telefondaki Müzikler Spotify Uygulamasından Dinlenebilecek

Jane Manchun Wong, Spotify'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Yeni keşfedilen özellikte Android işletim sistemine sahip telefondaki müziklerin Spotify uygulaması üzerinden dinlenebileceği görülüyor. Artık telefondaki müzikleri açmak için başka bir uygulamaya gerek kalmayacak.

Hemen aşağıdan Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne bakabilirsiniz.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!



No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020

Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili henüz net bir tarih yok ancak şu anda test aşamasında olan özelliğin çok yakında bir zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Özellik hakkında Spotify tarafından resmi bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.

Şu an itibariyle, yerel müzik çalma desteğinin premium bir özellik olup olmayacağı belli değil.

Özellik kullanıma sunulduğunda, uygulama ayarlarına gidebilir ve "Cihaz dosyalarını göster" alanından İçe Aktar bölümünü açabilirsiniz. Spotify daha sonra kaydedilmiş ses dosyaları için cihazınızın dahili depolamasını tarayacak ve bunları uygulamadaki Kitaplığınız bölümünde listeleyecek.

Sizler Spotify'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Spotify indir butonuna basarak Spotify uygulamasını cihazınıza hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Tamamen lisanslı ve yasal olarak müzik dinlemeye imkan tanıyan uygulama, parça aralarındaki reklamlardan gelir elde ediyor ve böylece dinleyiciler istedikleri albümlere tamamen ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Ücretsiz olarak alacağınız Spotify hesabı ile programa giriş yaptıktan sonra hemen dinlemeye başlayabilir veya Facebook hesabınızı da bağlayarak arkadaşlarınızın ne dinlediğinizi görmelerini sağlayabilirsiniz. Spotify'ın ücretli sürümünde ise reklam bulunmuyor. Her ay belirli ücret karşılığında bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz.