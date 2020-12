Spotify Uygulamasından Telefondaki Müzikler Dinlenebilecek

Dünyanın en büyük müzik kütüphanesine sahip olan Spotify yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Telefondaki müzikler Spotify uygulamasından sonunda dinlenebilecek. İşte ayrtıntılar.

Jane Manchun Wong, Spotify'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği keşfetti. Yeni keşfedilen özellikte Android işletim sistemine sahip telefondaki müziklerin Spotify uygulaması üzerinden dinlenebileceği görülüyor. Artık telefondaki müzikleri açmak için başka bir uygulamaya gerek kalmayacak.

Hemen aşağıdan Jane Manchun Wong tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne bakabilirsiniz.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!



No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs