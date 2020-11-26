Spotify Hacklendi! Kullanıcılar Dikkat: İşte Yapmanız Gereken

Dünyanın en büyük müzik kütüphanesine sahip olan Spotify'ın hacklendiği ve kullanıcı verilerinin çalındığı bildiriliyor. Kullanıcıların ne yapması gerekiyor?

300.000 Spotify Hesabı Çalındı: Ne Yapılması Gerekiyor?

ScreenRant'ın haberine göre, en az 300.000 Spotify hesabının saldırıya uğradığı iddia edildi. Bu yaz en az 300.000 Spotify hesabının saldırıya uğradığı ve bu süreçte e-posta adresleri, şifreler ve diğer kişisel verilerin ifşa olduğu söylenmekte.

VpnMentor tarafından yapılan araştırma, 300.000 ila 350.000 Spotify kullanıcısına ait 380 milyondan fazla kaydın bulunduğu bir veritabanını ortaya çıkardı. VpnMentor, veritabanının hem Spotify'ı hem de kullanıcıları dolandırmak için kullanan hackerlara ait olduğunu doğrulamak için Spotify ile birlikte çalıştığını söylüyor.

Spotify tarafından hacklenme ile ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Durumdan etkilenenlere Spotify tarafından mail gönderildiği söylenmekte. Spotify hesabınız var ise şifrenizi değiştirmenizi öneriyoruz. Güçlü şifre belirlemek için blog yazımıza göz atabilirsiniz.

Siber saldırılar günümüzde oldukça fazla yapılıyor. Kötü amaçlı kişiler kullanıcıların verilerini çalmak için çalışıyor. Şirketler de verileri güvenli bir şekilde tutmak için ellerinden geleni yapıyor ancak siber saldırganlar bazı zamanlarda bu güvenlik duvarlarını aşıyor ve kullanıcılara ait olan bilgileri çalıyor.

Spotify indir butonuna basarak Spotify uygulamasını cihazınıza hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Tamamen lisanslı ve yasal olarak müzik dinlemeye imkan tanıyan uygulama, parça aralarındaki reklamlardan gelir elde ediyor ve böylece dinleyiciler istedikleri albümlere tamamen ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Ücretsiz olarak alacağınız Spotify hesabı ile programa giriş yaptıktan sonra hemen dinlemeye başlayabilir veya Facebook hesabınızı da bağlayarak arkadaşlarınızın ne dinlediğinizi görmelerini sağlayabilirsiniz.

Spotify'ın ücretli sürümünde ise reklam bulunmuyor. Her ay belirli ücret karşılığında bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz.