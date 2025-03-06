Spotify Açıkladı! İşte Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçılar
Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar listesini paylaştı. Sıralamada birçok bilinen isim yer aldı. Peki zirve kimde? İşte en popüler sanatçılar!
Spotify, Türkiye’de milyonlarca aboneye sahip popüler bir dijital müzik platformu. Geniş kullanıcı kitlesi sayesinde dinleme alışkanlıklarına dair çeşitli istatistikler paylaşıyor. Her hafta düzenli olarak tablo paylaşan şirket, son olarak Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Zirvedeki isim ise şaşırtmadı.
Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçılar
Spotify’ın resmi web sitesi üzerinden açıkladığı listeye göre zirvede BLOK3 yer alıyor. Son yıllarda çıkardığı hit parçalarla büyük bir çıkış yakalayan sanatçıyı Ati242 takip ediyor. Üçüncü sırada Era7capone bulunurken, dördüncü ve beşinci sıralarda ise UZI ve Semicenk yer alıyor. Listenin devamında Sezen Aksu, Dedublüman, Reynmen, Motive ve Batuflex gibi güçlü isimler de kendine yer buluyor.
Spotify verilerine göre Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar şu şekilde sıralandı;
- BLOK3
- Ati242
- Era7capone
- UZI
- Semicenk
- Sezen Aksu
- Dedublüman
- Reynmen
- Motive
- Batuflex
- Yalın
- Ezhel
- Lvbel C5
- Sertab Erener
- Hande Yener
- Bengü
- Melike Şahin
- cakal
- Ben Fero
- Sagopa Kajmer
- Duman
- Simge
- The Weeknd
- Gülşen
- Poizi
- Mabel Matiz
- Müslüm Gürses
- Aleyna Tilki
- Dolu Kadehi Ters Tut
- SNOW
- Ahmet Kaya
- Ebru Gündeş
- Kubilay Karça
- Emir Can İğrek
- Göksel
- Şebnem Ferah
- Derya Bedavacı
- Jeff Redd
- No.1
- Murat Dalkılıç
- Tarkan
- Sıla
- Gökhan Türkmen
- Wegh
- Serdar Ortaç
- Kayra
- Billie Eilish
- Ceren Sagu
- Canozan
- Teoman
- Heijan
- Şam
- Model
- Mustafa Sandal
- ElMusto
- Yener Çevik
- Funda Arar
- Kendrick Lamar
- Mavi Gri
- Kenan Doğulu
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir sanatçı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.