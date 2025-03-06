Spotify Açıkladı! İşte Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçılar

Spotify, Türkiye’de milyonlarca aboneye sahip popüler bir dijital müzik platformu. Geniş kullanıcı kitlesi sayesinde dinleme alışkanlıklarına dair çeşitli istatistikler paylaşıyor. Her hafta düzenli olarak tablo paylaşan şirket, son olarak Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Zirvedeki isim ise şaşırtmadı.

Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçılar

Spotify’ın resmi web sitesi üzerinden açıkladığı listeye göre zirvede BLOK3 yer alıyor. Son yıllarda çıkardığı hit parçalarla büyük bir çıkış yakalayan sanatçıyı Ati242 takip ediyor. Üçüncü sırada Era7capone bulunurken, dördüncü ve beşinci sıralarda ise UZI ve Semicenk yer alıyor. Listenin devamında Sezen Aksu, Dedublüman, Reynmen, Motive ve Batuflex gibi güçlü isimler de kendine yer buluyor.

Spotify verilerine göre Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar şu şekilde sıralandı;

BLOK3 Ati242 Era7capone UZI Semicenk Sezen Aksu Dedublüman Reynmen Motive Batuflex Yalın Ezhel Lvbel C5 Sertab Erener Hande Yener Bengü Melike Şahin cakal Ben Fero Sagopa Kajmer Duman Simge The Weeknd Gülşen Poizi Mabel Matiz Müslüm Gürses Aleyna Tilki Dolu Kadehi Ters Tut SNOW Ahmet Kaya Ebru Gündeş Kubilay Karça Emir Can İğrek Göksel Şebnem Ferah Derya Bedavacı Jeff Redd No.1 Murat Dalkılıç Tarkan Sıla Gökhan Türkmen Wegh Serdar Ortaç Kayra Billie Eilish Ceren Sagu Canozan Teoman Heijan Şam Model Mustafa Sandal ElMusto Yener Çevik Funda Arar Kendrick Lamar Mavi Gri Kenan Doğulu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir sanatçı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.