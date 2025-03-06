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Spotify Açıkladı! İşte Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçılar

Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar listesini paylaştı. Sıralamada birçok bilinen isim yer aldı. Peki zirve kimde? İşte en popüler sanatçılar!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Spotify, Türkiye’de milyonlarca aboneye sahip popüler bir dijital müzik platformu. Geniş kullanıcı kitlesi sayesinde dinleme alışkanlıklarına dair çeşitli istatistikler paylaşıyor. Her hafta düzenli olarak tablo paylaşan şirket, son olarak Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Zirvedeki isim ise şaşırtmadı.

Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçılar

Spotify’ın resmi web sitesi üzerinden açıkladığı listeye göre zirvede BLOK3 yer alıyor. Son yıllarda çıkardığı hit parçalarla büyük bir çıkış yakalayan sanatçıyı Ati242 takip ediyor. Üçüncü sırada Era7capone bulunurken, dördüncü ve beşinci sıralarda ise UZI ve Semicenk yer alıyor. Listenin devamında Sezen Aksu, Dedublüman, Reynmen, Motive ve Batuflex gibi güçlü isimler de kendine yer buluyor.

Spotify verilerine göre Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılar şu şekilde sıralandı;

  1. BLOK3
  2. Ati242
  3. Era7capone
  4. UZI
  5. Semicenk
  6. Sezen Aksu
  7. Dedublüman
  8. Reynmen
  9. Motive
  10. Batuflex
  11. Yalın
  12. Ezhel
  13. Lvbel C5
  14. Sertab Erener
  15. Hande Yener
  16. Bengü
  17. Melike Şahin
  18. cakal
  19. Ben Fero
  20. Sagopa Kajmer
  21. Duman
  22. Simge
  23. The Weeknd
  24. Gülşen
  25. Poizi
  26. Mabel Matiz
  27. Müslüm Gürses
  28. Aleyna Tilki
  29. Dolu Kadehi Ters Tut
  30. SNOW
  31. Ahmet Kaya
  32. Ebru Gündeş
  33. Kubilay Karça
  34. Emir Can İğrek
  35. Göksel
  36. Şebnem Ferah
  37. Derya Bedavacı
  38. Jeff Redd
  39. No.1
  40. Murat Dalkılıç
  41. Tarkan
  42. Sıla
  43. Gökhan Türkmen
  44. Wegh
  45. Serdar Ortaç
  46. Kayra
  47. Billie Eilish
  48. Ceren Sagu
  49. Canozan
  50. Teoman
  51. Heijan
  52. Şam
  53. Model
  54. Mustafa Sandal
  55. ElMusto
  56. Yener Çevik
  57. Funda Arar
  58. Kendrick Lamar
  59. Mavi Gri
  60. Kenan Doğulu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir sanatçı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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