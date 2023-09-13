Spotify, Yeni Çalma Listesi 'Daylist'i Duyurdu!

Spotify, kullanıcıların ilgisini çekecek yeni bir çalma listesi seçeneği sundu. Şirket, gün boyunca ruh hâlinize uyum sağlamanıza yardımcı olmak için "daylist" adlı yeni bir çalma listesi geliştirdi.

Spotify, duyuru yazısında "daylist"in "bir çalma listesindeki gününüz" anlamına geldiğini ve kullanıcıların hislerine, ruh hâllerine ve gün boyunca veya bir hafta içinde belirli anlarda dinledikleri müziklere uyan her türden şarkının bir karışımını içeren türünün tek örneği bir çalma listesi olduğunu belirtiyor.

"Gün doğumu ve gün batımı arasında, sizin her hâliniz için hazırlanmış bir dizi son derece özel parçalarla sık sık güncellenir. Şu anda dinlemek istediklerinizi yansıttığı için hiper-kişiselleştirilmiş, dinamik ve eğlenceli."

"Daylist" Devamlı Olarak Güncellenecek

"Daylist" isimli yeni çalma listesi dinlediğiniz parçalara göre devamlı olarak güncellenecek. Spotify ayrıca kullanıcıların yeni çalma listesini mevcut çalma listelerine kaydetmelerine olanak tanıyor ancak "daylist" günde birden fazla kez güncellendiğinden ve bu da önceki günün "daylist"indeki parçaları bulmayı zorlaştıracağından, kullanıcıların sürekli kontrol etmesi ve ellerini çabuk tutması gerekiyor.

Yeni çalma listesi şu anda ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda gibi bölgelerde kullanıma sunulmuş durumda. Kullanıcılar yeni çalma listelerine erişmek için spotify.com/daylist adresine gidebilirler. Yeni çalma listesi uygulama üzerinden hem ücretsiz hem de premium kullanıcılar tarafından kullanılabilecek.

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