Spotify'ın Popüler Özelliği Ücretsiz Kullanıcılardan Kaldırılıyor!

Spotify, mobil cihazlardaki şarkı sözü özelliğini uygulamayı ücretsiz kullanan kullanıcılardan kaldırmayı test ediyor.

Uygulamayı ücretsiz kullanan bazı kullanıcılar, uygulamaya giriş yaptıklarında "Premium'da şarkı sözlerinin keyfini çıkarın" şeklinde bir mesajla karşılaştıkları ve ardından ücretli aboneliğe üye olmalarının istendiğini bildirdi.

Spotify abonesi iseniz, bazı şarkılarda aşağı kaydırdığınızda, karaoke yaparken ekranda göreceğiniz gibi, o anda çalan şarkının altında canlı şarkı sözleri olduğunu görebiliyorsunuz.

Spotify'ın Şarkı Sözleri Özelliği Yakında Ücretsiz Kullanıcılardan Kaldırılabilir

The Verge'e konuşan Spotify'ın küresel iletişim eş başkanı CJ Stanely, şu anda bunu sadece "test ettiklerini" ve Spotify'ın rutin testlerinin "daha geniş kullanıcı deneyimimizin önünü açtığını, diğerlerinin ise yalnızca önemli bir öğrenme işlevi gördüğünü" belirtti.

Yani açıklamaya göre bu şu anda tamamen bir testten ibaret ancak yine de Spotify'ın neden ücretsiz kullanıcılar için şarkı sözlerini kaldırmak isteyebileceğine dair bazı soruları gündeme getiriyor.

Şirketler bu tarz özellikleri herkese açık hâlde kullanıma sunmadan önce test ettiğinden ötürü şimdilik soru işaretleri yanıtlanmış değil ancak gelecek haftalarda daha net detaylar öğrenmeyi planlıyoruz.

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